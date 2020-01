Per Heimly: - Jeg snakket med Ari på julaften

I NRKs minneprogram forteller fotograf Per Heimly om hvordan han hadde kontakt med sin gode venn helt til det siste.

Per Heimly var god venn med Ari Behn i mange år. Til NRK forteller han om kontakten med Behn den siste tiden, og om hvordan beskjeden han fikk 1. juledag kom som et kjempesjokk, selv om han hadde fryktet den:

– Det siste året var veldig tungt for Ari, sier Heimly.

– Han hadde en del fysiske plager og var veldig nedfor og tom for kraft og energi. Jeg var der for ham helt til det siste.

I NRKs minneprogram om Ari Behn forteller Per Heimly at han hadde snakket med sin gode venn så sent som dagen før han døde.

– Jeg snakket med ham på julaften og var ordentlig masete på ham om å «stay in there», og at ting alltid vil komme til å bli bedre. Man må bare komme gjennom smerten, man må holde ut, sier han.

Han forteller at det er vanskelig å forstå at han nå skal gå videre i livet uten sin gode venn:

– Men man må bare akseptere at det som har skjedd, har skjedd, og så får vi minnes de gode øyeblikkene.

Ari Behn ble 47 år.

Fredag 3. januar tok en fullsatt Oslo domkirke, og TV-seere over hele landet, farvel med ham.

Blant dem som holdt minneord under bisettelsen, var Maud Angelica Behn og prinsesse Märtha Louise.

