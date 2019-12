Per Heimly deler minneord om Ari Behn: - Vi var som rockestjerner, med livet som scene

- Til sammen var vi nesten et perfekt menneske, skriver Per Heimly i et minneord til Ari Behn.

Nyheten om at Ari Behn tok sitt eget liv første juledag, har rystet Norge.

Trenger du hjelp? Mental helse har åpent i jula og kan nås hele døgnet på telefon: 116123.

Mandag ettermiddag delte Per Heimly, en av Ari Behns nærmeste venner, et Facebook-innlegg hvor han hyller sin gode venn:

«Ari var Yin, jeg var yang.

Ari var verdensmannen, jeg var underdoggen!

Ari var den som dro meg opp når jeg ble for plump,

og jeg var den som måtte dra Ari ned når han ble for høytsvevende!

Vi utfylte hverandres mangler og svakheter,¨

men tilsammen var vi nesten et perfekt menneske».

DEN NYE VINEN: Ari Behn og Per Heimly var gode venner. Foto: Vidar Ruud (NTB scanpix)

Heimly og Behn var begge en del av gjengen som kalte seg «den nye vinen».

I 1993 ble Behn og forfatterkollegene ble kastet ut av Theatercaféen etter å ha ropt at «de var den nye vinen». De ble utestengt fra kafeen i lang tid, men slapp inn igjen etter en stund - og ble faste gjester.

I 2015 ble et portrett av Ari Behn hengt opp på veggen i Theatercaféen.

I minneordet skriver Heimly at Behn var en god venn, som var der for ham da han trengte det:

«Ari var min støtte når jeg hadde det som verst.

Og når jeg hadde mine mørke stunder, var det Ari som viste meg den veien jeg burde gå. (...)

Men ditt følsomme sinn og ditt store hjerte klarte ikke mere savn, lengsel og anger.

Livet ble for smertefullt!

Fra nå vil Ari alltid være lyset som går ved min side.»

Ari var lyset, jeg var mørket!»

- Bunnløs sorg

Heimly og Behn har vært gode venner i mange år, og lagde i 2011 en TV-serie sammen: «Ari og Per».

Dette er andre gang Heimly har uttrykt sin sorg over tapet av sin nære venn.

- Jeg er i bunnløs sorg over å ha mistet min beste venn og blodsbror Ari Behn idag. Jeg er knust og ber om ro for å fordøye denne ufattelige tragedien som har rammet oss alle. Jeg elsket Ari og han vil for alltid være ved min side, skrev Heimly på Facebook samme kveld som dødsfallet ble kjent.

LAGDE TV-SERIE: Per Heimly og Ari Behn (t.v.) på rød løper før Gullruten i Grieghallen i Bergen i 2011. Foto: Marit Hommedal (NTB Scanpix)

Begraves fredag

Ari Behn skal begraves i Oslo domkirke fredag 3. januar kl 13:00.

Det er forventet et stort oppmøte, men det er ikke klart hvem fra kongefamilien som vil være til stede.

Hans Majestet Kongen og Hennes Majestet Dronningen mottok nyheten med sorg første juledag:

- Vi er takknemlige for at vi fikk lære ham å kjenne. Vi sørger over at våre barnebarn nå har mistet sin kjære pappa - og har dyp medfølelse med hans foreldre og søsken, som nå har mistet sin kjære sønn og bror. Vi ber om at Aris nærmeste familie får ro i denne vonde tiden, sa kong Harald i en uttalelse.

Ari Behns mor, Marianne Behn, kom andre juledag med en hilsen til sønnen på Facebook.

- Kjære elskede Mikis min ❤️ Det var ikke mørket som tok deg.. Det var lyset som kom deg i møte, skrev Behn.

Ari Behns kjæreste, Ebba Rysst Heilmann (34), har delt sin sorg på Instagram:

«Du skjøreste, vakreste, sterkeste, komplekse menneske. Jeg er alltid hos deg, min elskede Ari min. Og jeg vet du er sammen med meg resten av livet og passer og heier på meg til vi ses igjen. Jeg vet du tok vare på meg til siste slutt. Jeg er evig takknemlig for at jeg fikk være så nær deg. Evig takknemlig for at du lot meg passe på deg og kjenne hjerte ditt slå hver eneste natt i alle våre dager,» skrev Heilmann.