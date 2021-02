Per Heimly går på veggen i «71 grader nord» – fant ekstra krefter i minnet av Ari Behn

– Var det et TV-program Ari kunne tenkte seg, ville det vært nettopp «71 grader nord», forteller Per Heimly.

Etter flere harde etapper under årets «71 grader nord – Norges tøffeste kjendis», blir kveldens etappe ekstra hard for Per Heimly (49).

Den kjente fotografen må virkelig gå i kjelleren for å holde følge med laget gjennom etappen. Til Nettavisen forteller Heimly at han ble så sliten at han nesten gikk på veggen, men at det var én spesiell som likevel klarte å motivere han til å fullføre.

Se klipp øverst i saken!

Ifølge Heimly er nemlig deltakelsen hans i «71 grader nord – Norges tøffeste kjendis» en honnør til hans avdøde bestevenn, Ari Behn.

Deltar for bestevennen

I torsdagens episode forteller Heimly at Behn og han pleide å dra på mange turer sammen, men at det var Behn som egentlig var friluftstypen av de to.

– Ari var friluftsmann og veldig tøff og modig, mens jeg var mer litt mer han bekymrede fyren. Det var veldig deilig å ha en Ari å gjemme seg bak, sier Heimly i episoden.

Overfor Nettavisen forteller Heimly at Ari Behn var fryktløs når det gjaldt fysiske utfordringer.

– Han hadde ikke noe problem med å stå på ytterkanten av et stup, klatre høyt eller gjøre tøffe ting. Var det et TV-program Ari kunne tenkte seg, ville det vært nettopp «71 grader nord», forteller Per Heimly.

Selv om Heimly visste at deltakelsen «71 grader nord – Norges tøffeste kjendis» ville bli tøft fysisk, fant han motivasjon og ekstra krefter ved å tenke på Ari Behn, faren sin og forfedrene hans – som ifølge han har vært «naturens menn».

– Ari er som en lykkestein i hjertet mitt, som jeg kan ta fram og få litt ekstra kraft av, sier han.

– Han tar oss for gitt

Selv med Ari Behn i tankene, er det ikke til å stikke under stol at torsdagens etappe ikke er den eneste etappen Per Heimly har slitt seg gjennom i løpet av denne sesongen.

I tidligere episoder har Heimly måtte ta betraktelig flere pauser enn de andre, og han har heller ikke spart på beskrivelsene overfor sine lagkamerater av hvordan han føler det. Selv om han selv mener at han gjorde så godt han kunne, oppsto det likevel irritasjon og gnisninger innad i laget da Heimly til stadighet måtte stoppe opp.

Lagkameratene antydet blant annet at Heimly tar laget for gitt, og at han ikke skjønner hvor mye de faktisk gjør for å støtte han. Ifølge Heimly stemte ikke dette.

– Jeg prøver ikke bevisst å ta dem for gitt, men jeg er jo litt dårligere fysisk form enn det de er. Men hvis de gir meg en hånd og hjelper meg litt, så gagner jo det hele laget, sier Heimly overfor Nettavisen.

