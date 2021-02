Per Heimly ofret seg for lagkameraten: – Vil dra herfra med testiklene mine i behold

Per Heimly var egentlig trygg.

Søndag var det tid for den første utslagskonkurransen i «71 grader nord – Norges tøffeste kjendis».

Tre av årets deltakere måtte ut i konkurransen, der det var om å gjøre å henge lengst i en utstikker på Brønnøysund Bru og gjennomføre et pendelhopp. Hvilke tre kjendiser som måtte konkurrere, ble avgjort med flere merkekonkurranser.

Fay Wildhagen (27) og Vår Staude (54) var allerede merket før søndagens episode, og fikk selskap av Per Heimly (49) på den 30 meter høye broen. Den berømte fotografen hadde da ofret seg for lagkameraten Steffen Iversen (44) i den siste merkekonkurransen, og ble da sendt i utslagskonkurransen.

Ga bort plassen sin

I merkekonkurransen måtte lag Lindesnes sette sammen et puslespill raskest mulig.

Astrid Uhrenholdt Jacobsen (34) og Adrian Sellevoll (23) var raskest ferdig, og til slutt sto det igjen mellom Heimly og Iversen. Da Per Heimly var ferdig med sitt, ventet han med å sette i den siste brikken til Iversen hadde fullført oppgaven.

Altså var han i utgangspunktet sikret videre, men ga plassen sin til lagkameraten.

– Jeg gjorde det fordi de har hjulpet meg så jævlig gjennom de etappene her, sier han i episoden – før han forteller resten av laget at han ikke synes noen av dem skal ryke ut.

– Jeg synes jo det er på sin plass, egentlig, at jeg ofret meg litt for dem. Jeg har vært litt dårlig på å si takk, så det her er min måte å si takk for hjelpen på, sier Heimly i episoden.

Videre legger han ikke skjul på at han har fått et spesielt tett bånd til Steffen Iversen, som har hjulpet ham gjennom flere tunge etapper. Derfor ble det helt naturlig for Heimly å gi den tidligere fotballspilleren en plass videre i konkurransen.

Droppet utslagskonkurransen

Også i utslagskonkurransen sørget Heimly for at de to andre konkurrentene fikk gå videre.

Fotografen valgte nemlig å ikke gjennomføre oppgaven, og Wildhagen og Staude måtte dermed kun gjennomføre pendelhoppet fra broen for å få være med videre i «71 grader nord – Norges tøffeste kjendis». Dette gjorde de begge to, og fikk returnere til både konkurransen og de andre deltakerne.

– Jeg har bestemt meg for å stå over det her, dessverre. Jeg har gitt alt jeg makter og har, og føler jeg har nesten ikke noe mer å gi. Jeg har hatt det kjempefint, vært på nydelige steder og vært med dere, og sett Norge på sitt vakreste, sier fotografen om hvorfor han vil stå over utslagskonkurransen.

– Jeg vil dra herfra med mine testikler i behold. Sånn er det når man inviterer Norges mest livredde kjendis til Norges tøffeste kjendisprogram, sier han, og forlater konkurransen.

Nettavisen har ikke lykkes å få en kommentar fra Heimly.

