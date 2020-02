Per og Bahareh legger adopsjonsplanene på is. Satser på bar-åpning

- Det går ikke, sier Per Sandberg om Bahareh Letnes sine familieplaner.

I november 2019 kunne Bahareh Letnes (29) avsløre overfor Nettavisen at hun og samboeren Per Sandberg (60) har begynt å tenke på å stifte familie.

- Jeg har mest lyst til å adoptere, for jeg elsker å hjelpe barn som trenger det. Barn som er alene eller som er fattige, uttalte Letnes til Nettavisen den gang.

- Jeg har en drøm om at vi skal begynne å planlegge når vi har fått etablert oss skikkelig og kommet oss på plass, sa hun videre.

Nå er det imidlertid lagt helt andre planer fra samboeren Per Sandberg sin side.

- Har ikke tid

Da Nettavisen møtte Per Sandberg i forbindelsen med premieren på «Farmen kjendis» kunne han fortelle at babyplanene er lagt på is.

- Det går ikke. Det er for lite timer i døgnet til det, sier Sandberg bestemt.

- Så planene er lagt på is foreløpig?

- Ja, hvert fall. Nå som vi får i gang det vi håper å få i gang med Halden, pluss alt det andre vi holder på med, så vil det mest sannsynlig mangle fem, seks timer i døgnet, sier han og legger til:

- Nå stresser vi ikke. Alt vi er opptatt av nå er å få på plass konseptet vårt med baren og alt rundt det.

Satser alt på bar-åpning

I begynnelsen av januar kunne Halden Arbeiderblad melde om at den tidligere Frp-politikeren og samboeren Bahareh Letnes hadde planer om å ta over Grand Bar i Halden.

Tidligere denne måneden ble det offisielt at paret tar over baren, og ifølge Sandberg er åpningen rett rundt hjørnet.

- Vi har store planer for Grand Bar i Halden. Det skal bli både bar, restaurant og vinstue, forteller han til Nettavisen under premieren til «Farmen kjendis» og understreker at de skal lage sitt helt eget konsept.

- Vi jobber med ulike konsepter, men vi må lære oss å kjenne haldenseren først.

Flyttet til Halden

At det er i nettopp Halden Sandberg og Letnes har valgt å starte sitt nye bar-konsept er ikke tilfeldig.

I november i fjor kunne paret nemlig avsløre at de hadde kjøpt seg et nytt hus i Halden, og det kan virke som at paret jobber iherdig med å etablere seg.

I en podkast i desember fortalte Sandberg at han blant annet hadde søkt jobb som taxisjåfør i byen.