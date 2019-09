Per Sandberg måtte sette ned foten i «Skal vi danse»: Fryktet Bahareh skulle gå på en smell

«Skal vi danse»-deltakelsen har tatt på for Bahareh, men nå har hun tatt grep.

Lørdag var det premiere på «Skal vi danse», og vi fikk endelig se hva årets 12 kjendiser presterer på parketten.

Før premieren har det vært tre uker med hardtrening for alle deltakerne, og ikke minst har de måttet tilpasse seg en helt ny tilværelse med høye hæler, hofter, glitter og stas.

Lærte cha cha cha etter jobb

For Bahareh Letnes, som for ett år siden smalt inn i norsk offentlighet som Per Sanbergs kjæreste, har overgangen vært hektisk.

– Jeg jobber på dagtid og drar rett på trening på kvelden. Det er utrolig slitsomt, så jeg trenger motivasjon, særlig fra Per, fortalte Bahareh til Nettavisen for to uker siden.

MIDT PÅ LISTA: I første program danset Bahareh og Tom Arild cha cha cha, og danseduoen havnet på en syvendeplass på poenglista. Foto: Thomas Andersen / TV 2

I høst er hun å se på skjermen både i «Charterfeber» og «Skal vi danse», og side om side med Per har hun deltatt på promotering og tilstelninger knyttet til dette, ved siden av jobb, og nå også dansetrening.

Ba om permisjon

I tillegg startet hun «Skal vi danse»-eventyret på verst tenkelige vis. Partneren måtte trekke seg etter å ha møtt veggen med for mye arbeid – et kraftig varsel til Bahareh, som var på full fart inn i danse-sirkuset.

Dermed måtte hun få ny partner og begynne helt på nytt - én snau uke etter alle andre.

Etter en hektisk periode var det til slutt Per som satte foten ned.



– Jeg har sett at det har vært mye for henne. Det var ikke dramatisk, men det kunne blitt det. Hun måtte gjøre noe med det, for jeg var redd hun skulle slite seg ut og bli utbrent, forteller Per til Nettavisen etter endt premieresending.

Deltakerne trener hver dag, lørdager går med til prøver og sending, og deretter er det tilbake i dansestudioet på søndag.

– Vanskelig å kombinere

Derfor har Bahareh nå tatt permisjon fra jobben, til hun har fått hodet over vann med dansingen.

– Per var bekymret for meg. Det har vært veldig mye som har skjedd og det har vært vanskelig å kombinere med jobben, så nå er jeg i permisjon, forteller Bahareh.

Dermed kan hun legge all sin tid i treningen på dagtid, og få litt etterlengtet hvile om kvelden. Førstkommende helg er det wienervals som står på programmet for Bahareh.

– Jeg er heldig som har fått en jeg kan øve med hjemme, forteller Bahareh etter helgens premiere med referanse til kjæresten Per, som i første sending danset wienervals.

