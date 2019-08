Per Sandberg og Bahareh Letnes har inngått «Skal vi danse»-veddemål

En villa og en Harley-sykkel er i premiepotten når Per og Bahareh barker sammen på parketten i «Skal vi danse».

Dansetreningen til «Skal vi danse» er inne i sin andre uke, og konkurransen tar seg opp i dansestudioet i Oslo sentrum, hvor deltakerne begynner å kjenne på hittil ukjente talenter.

Se Sandberg forsøke seg på wienervals i videoen øverst!

Per Sandberg og Bahareh Letnes er konkurransens eneste par, men når de entrer parketten neste helg er det mye som står på spill.

Ja, ja, så kan de vinne både dansetrofeet, det norske folks hjerter og heder og ære, men for det profilerte paret var ikke dét nok.

– Bahareh vinner uansett

De har inngått veddemål om hvem som holder lengst i dansekonkurransen.

– Om Per kommer lenger enn meg skal han få Harley, og hvis jeg kommer lengst skal jeg ha villa, forteller Bahareh til Nettavisen med et smil.

Da avbryter kjæresten og påpeker at de tross alt er på boligjakt fra før, så Bahareh vil uansett «vinne» villa.

– Hun er på et mye høyere nivå enn meg, forteller Per, etter å ha smugkikket på kjærestens dansetrening.

Baharehs hemmelige våpen

Bahareh startet imidlertid «Skal vi danse» med et realt handikap, da dansepartneren brått måtte trekke seg. Nå er hun heldigvis godt i gang med øving med sin nye dansepartner Tom-Arild Hansen.

– Hun har noen flotte armbevegelser med seg fra persisk dans, men så er det mye trinn og mange ting å huske på, så det blir utfordringen fremover, forteller han.

Ved siden av dansetreningen jobber Bahareh på fulltid. Derfor haster hun til trening på kvelden, ofte samtidig som kjæresten Per.

– Per advarte meg om at jeg kunne få vondt i kroppen, men jeg har faktisk ikke det. Jeg har vondt i føttene, men det er fordi det er uvant å danse i hæler. Jeg tror Per har mye mer vondt enn meg, sier Bahareh og gløtter på kjæresten med glimt i øyet.

Per må ha «massasjeklinikk» på kveldstid

Per avfeier kommentaren med et smil og avslører at han må stille opp som massør på kveldene etter trening.

– Når vi kommer hjem må jeg massere føttene hennes, men jeg får ikke noe massasje, og jeg har vondt overalt, forteller Per og ler godt.

Selv om paret har lange og travle dager under «Skal vi danse», er stemningen på topp da Nettavisen besøker dansestudioet. Per og Bahareh spøker og ler mye seg imellom, akkurat som nyforelskede.

DANSEFRI: Per Sandberg og kjæresten Bahareh Letnes fikk denne uken et avbrekk fra dansetreningen for å delta på TV 2s høstlansering i Bergen. Foto: Eivind Senneset, TV 2

Da Bahareh skal intervjues alene, ber hun om Per kan være der og følge med. Selv om han helst skulle øvd på både wienervals og jive står han flittig og lytter til kjæresten med stjerner i øynene. Det er tydelig at hun fortsatt tilvenner seg livet i rampelyset, året etter paret var på alles lepper.

– Jeg trenger mye motivasjon og spesielt av Per. Han er den som står nærmest meg nå og i hverdagen, og den motivasjonen han gir betyr mye.

Har ambisjoner om topplassering

Til tross for at de fortsatt tilpasser seg dansetilværelsen, har det profilert paret troa på at «Skal vi danse»-deltagelsen kan bli av det lengre slaget.

– Jeg er tonedøv, har ikke balanse, har ikke rytme, jeg har ingen verdens ting å gjøre her i det hele tatt, sier Sandberg, som i lys av fjorårets vinner, Einar Nilsson, likevel har troa på at det finnes muligheter for ham.

– Jeg kan gå ut i første runde, men jeg kan være med helt til slutt også, sier Sandberg med et stort glis.

Kjæresten har lagt ennå litt mer press på seg.

– Kanskje tredjepass, det burde jeg klare, sier Bahareh bestemt.