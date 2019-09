Per Sandberg og dansepartner Ewa Trela røk først ut av «Skal vi danse»

Kjæresteparet Per Sandberg og Bahareh Letnes møttes i utslagsduell lørdag kveld.

Det var Per Sandberg og dansepartner Ewa Trela som måtte forlate konkurransen som det aller første paret, etter å ha møtt Bahareh Letnes og Tom-Arild Hansen i en forrykende danseduell.

– Jeg har det rimelig bra akkurat nå, sa 59-åringen etter å ha jublet da nyheten ble annonsert.

- For dumt

Etterpå forklarte den tidligere FrP-politikeren valget sitt.

- Det ville vært for dumt hvis jeg skulle gått videre i stedet for Bahareh. Jeg var rett og slett ikke god nok, selv om jeg hadde den beste proffen, men noen ganger strekker man ikke til, la han til.

Utstemmelsen av Sandberg preget også kjæresten Letnes.

- Nå fikk jeg både en god og en dårlig nyhet. Jeg er glad for å gå videre, sev om jeg gjerne skulle hatt med Per videre.

Forrige lørdag var det også Sandberg og Trela som havnet nederst på dommernes poengliste med 16 poeng, tett etterfulgt av Trine og Glenn Jørgen med 17 poeng og Jan Tore Kjær og Tone Jacobsen med 18 poeng.

SKAL VI DANSE: Programleder Katrine Moholt (t.v sammen med årets deltakere det TV-2-sendte tv-programmet Skal vi dande i Bahareh Letnes, Per Sandberg, Isabel Raad, Sandra Borch, Victor Sotberg, Christian Strand, Jan Tore Kjær, Emilie Nereng, Adrian Sellevoll og Jørgine Massa Vasstrand alias Funkygine. Dansere og dommerea er Anders Hoff, Egor Filipenko, Merete Lingjærde og Trine Dehli Cleve. Foto: Ntb Scanpix

Dette danset de lørdag:

* Jørgine og Jørgen - Cha cha cha

* Sandra og Bjørn - Tango

* Emilie og Santino - Jive

* Isabel og Benjamin - Rumba

* Christian og Marianne - Cha cha cha

* Bahareh og Tom-Arild - Wienervals

* Per og Ewa - Jive

* Jan Tore og Tone - Wienervals

* Aleksander og Nadya - Rumba

* Trine og Glenn Jørgen - Wienervals

* Victor og Rikke - Tango

* Adrian og Lillian - Jive

Forhåndsfavoritter



I forkant var det Aleksander Hetland og Nadya som hadde minst grunn til å bekymre seg for danse-exit. De havnet nemlig øverst på poenglisten i første sending.

Jørgine «Funkygine» og dansepartneren Jørgen er også blant dem som på forhånd er blitt spådd som sterk konkurrent, i tillegg til Victor Sotberg som sammen med dansepartneren Rikke markerte seg i premieresendingen.

Skal bli pappa

Det har vært en jubeluke for flere av deltakerne i «Skal vi danse».

Etter en fenomenal start på konkurransen, kunne Aleksander Hetland konstatere at han aldri hadde fått mer oppmerksomhet noensinne tidligere, til tross for at han både har blitt verdensmester i svømming og vunnet «Mesternes Mester».

Jørgen, som danser med navnesøster Jørgine i årets sesong, kunne også komme med en stor nyheten denne uken.

Under innspillingen av «Senkveld» torsdag kveld delte nemlig kjæresten Helene Olafsen den lykkelige nyheten om at hun og Jørgen skal bli foreldre neste år. Paret møttes da Helene danset med Jørgen i 2017, og året etter bekreftet de at det hadde oppstått søt musikk.

