Per Sandberg om «Charterfeber»-deltakelsen: - Ødelegger imaget mitt

Per Sandberg mener det norske folk vil få et helt nytt syn på han og kjæresten Bahareh Letnes.

I fjor høst sto den tidligere fiskeriministeren Per Sandberg (59) og kjæresten Bahareh Letnes (29) for flere oppslag i avisene, etter at han tok med seg jobbtelefonen på ferie til Iran.

Paret hadde ikke opplyst om ferieturen, og brøt sikkerhetsrutinen. Paret ble blant annet beskyldt for spionasje, og det hele endte med at Sandberg forlot regjeringen.

Denne høsten vier medie-Norge minst like mye oppmerksomhet til Per Sandberg og Bahareh Letnes, men overskriftene blir imidlertid av det hyggelige slaget.

I tillegg til «Skal vi danse», som gikk av stabelen lørdag, har paret også deltatt i årets sesong av «Charterfeber» som har premiere i kveld. Til vinteren blir Sandberg også å se i «Farmen Kjendis».

Selv innrømmer duoen at det kanskje blir litt i overkant mye reality-tv på dem i år, men har foreløpig ikke angret på noe av det dem har takket ja til.

- Vi tenkte litt på deltakelsen til «Charterfeber», men for Bahareh sin del var det veldig bra at vi var med på dette. Med tanke på det kjøret hun har hatt det siste året, får hun nå muligheten til å vise hvem hun faktisk er til det norske folk - en hetlig jente med kun gode og positive ambisjoner, uttalte Sandberg til Nettavisen under «Skal vi danse»-lanseringen for noen uker siden.

- Jeg synes selv at det blir mye TV på oss i år, men media vil jo ha oss her, så da takker vi ja, uttalte Letnes.

- Imaget mitt er blitt revet i fillebiter

Selv om Sandberg er overbevist om at seerne av «Charterfeber» kommer til å forelske seg i Letnes, er han ikke så overbevist om at han kommer til å overraske selv. Da Nettavisen møtte Sandberg under høstlanseringen til TV3, der «Charterfeber» sendes, kunne han røpe enda litt mer om hva seerne kan vente seg.

- Jeg tror de aller fleste i Norge vet hvem jeg er. Jeg har vært ekte i over 30 år innenfor politikken på godt og vondt, men jeg er stygt redd for at folk kommer til å se at jeg har et hjerte jeg også, sa han.

- Jeg er redd for at imaget mitt er blitt revet i småbiter. Jeg er jo kjent for å være hard og standhaftig, uten at jeg mener at det er noen kollisjon mellom det og samtidig ha mye empati, la han til.

Mye morro

Ifølge Sandberg viser han og Letnes seg fra en annen side enn den vi er vant til å se. Han kan blant annet love at seerne blir vitne til både latter og tårer mens kjæresteparet nyter ferien sin på Costa Rica med et kamerateam hengende på slep.

- Hva er det morsomste vi får sett av dere på charterfeber?

- Det er mye morsomt. Blant annet at jeg som tidligere fiskeriminister ikke klarer å se forskjell på en sjøløve og en sel for eksempel, lo han og fortsatte:

- Men det jeg synes er mest fantastisk, og det er det ikke mange som tenker over, er at Bahareh bryter små barierer hele tiden. Hun står blant annet på pallebrett, kjører motorsykkel med Per Sandberg, hun bader med sjøløver - det er mange ting som skjer der som gjør meg stolt. Bahareh vokser hver eneste time og hver eneste dag.

