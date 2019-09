Pernilla Wahlgren «giftet seg» i Las Vegas: – Dette er det ekteskapet handler om

Den svenske artisten og TV-profilen vekker oppsikt hos fansen.

Pernilla Wahlgren (51) er for nordmenn kanskje aller best kjent som artisten bak Melodi Grand Prix-låten «Piccadilly Circus», men de siste årene har hun bemerket seg godt på TV under familiens egen serie «Wahlgrens Värld».

Hun er også svært aktiv på teaterscenen, der hun blant annet har stukket av med «Guldmasken», tilsvarende «Gullruten» her til lands, hele to ganger.

Snart er hun i gang med et helt nytt teaterstykke, «Pernilla Wahlgren har hybris», og i den anledning har hun tatt med flere av de medvirkende i oppsettingen til Las Vegas for å bli litt bedre kjent.

Blant andre regissøren Edward af Sillén, som Wahlgren ser opp til, ifølge den svenske avisen Aftonbladet.

Giftet seg

Ifølge avisen var det nemlig Wahlgrens store ønske å ansette han som regissør for stykket, og i Las Vegas feiret de at drømmen hadde gått i et oppfyllelse med et aldri så lite giftermål - der de lovet hverandre godt samarbeid.

- Vi så hverandre dypt inn i øynene, og han sa ja til å regissere showet mitt, forteller Wahlgren til avisen om giftermålet som selvsagt bare er en spøk.

- Det er det ekteskapet handler om, men samtidig er det også et slags ekteskap som handler om å gjøre et show sammen. Vi ønsket å gjøre det riktig og ordentlig, og dro til Vegas for å gifte oss. Edward har vært innblandet i nesten alle store suksesser på film og scenen de seneste årene, så jeg ville ty til alle midler for å kapre ham, tuller hun videre.

Se video av «giftermålet» øverst i saken!

Trives best som singel

Selv om det noe merkelige stuntet til den 51 år gamle sangeren og skuespilleren har tatt av på internett, er Wahlgren en singel firebarnsmor i virkeligheten.

Fra 1993 til 2002 var Wahlgren gift med komponisten og restauranteieren Emilio Ingrosso (54). Sammen fikk de de tre barna Oliver (29), Bianca (24) og Benjamin Ingrosso (22) - som alle tre gjør stor suksess på hver sin kant.

Sammen med politimannen Joachim Lennholm har Wahlgren også sønnen Theodor Wahlgren-Lennholm (12). De to var kjærester i over seks år, før de gikk fra hverandre i 2008 etter at Lennholm skal ha vært utro mot Wahlgren.

Siden den gang har 51-åringen vært singel, noe hun tilsynelatende trives med. På spørsmål fra den svenske avisen Expressen i september i fjor om hvorfor hun var singel, hadde hun følgende å si:

- Jeg aner ikke, men jeg føler meg veldig bra i tilværelsen jeg er i nå. Det er ikke sånn at jeg bare sitter hjemme i huset. Skjer det så skjer det. Jeg dater ikke aktivt. Tiden jeg har til overs bruker jeg heller på venner og familie, men dukker det opp noen som er veldig hyggelig, så kan det absolutt skje.