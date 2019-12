Pernille Rygg, kona til Christine Koht, har blitt alvorlig syk

- Jeg har ikke greid å skrive om dette før, for jeg har vært i sjokk i tre uker. Dette er bare helt sinnsykt, skriver Christine Koht fra sin egen sykeseng.

Kona til Koht, Pernille Rygg, ble lagt inn for tre uker siden på grunn av en farlig bakterie som har gitt henne nyresvikt, skriver Koht.

- For min elskede Pernille som har vært så trygg så sterk så kjærlig og besøkt meg 2 ganger hver dag hele dette året ligger nå på Rikshospitalet og er alvorlig syk, er noe av det Koht skriver i sitt Facebook-innlegg torsdag kveld.

Hele Facebook-innlegget til Koht kan du lese nedenfor her:

- Så nå er jeg både pasient og pårørende. Hun er så svak og sliten av å ha nyresvikt med dialyse, at hun nesten ikke greier å snakke i telefon. Så nå må jeg hente all den styrke jeg greier , for det er så tomt og ensomt uten verdens nydeligste Pernille, avslutter Koht innlegget sitt med.

56 år gamle Rygg er forfatter, og har vært gift med Christine Koht siden 2013. Da hadde paret allerede vært samboere i over 23 år.

Vært kreftsyk i flere måneder

Den folkekjære programlederen og komikeren Christine Koht fikk påvist en alvorlig og uhelbredelig form for føflekkreft i november i fjor, som ikke kan behandles med cellegift eller stråling, men heller med såkalt immunterapi. Nyheten ble kjent for allmennheten et par måneder senere i januar i år.

- Hun har fått en alvorlig kreftdiagnose og er nå til intensiv behandling, Vi må vente og se hvordan dette går før vi kan si noe mer, for det vet vi ikke enda, sa hennes manager Knut Müller-Nilssen til Nettavisen.

Den aktiverer kroppens immunforsvar, slik at kroppen selv kan fjerne kreften, men det er ikke alltid den virker. Behandlingen er også fysisk svært belastende.

52-åringen ble lagt inn på Rikshospitalet, men ble i oktober flyttet til rehabiliteringssenteret på Sunnaas. Da fikk hun ta sin første spasertur utendørs på nesten ett år.

- Jeg er ikke frisk, men jeg skal videre. Jeg tar tre måneder av gangen. Man drar ikke til Sunnaas fordi man er i form, men for sakte og sikkert å bli bedre, sa hun til Aftenposten.

Komikeren har hele veien valgt å være åpen om sykdommen, og har i tillegg til hyppige oppdateringer på sosiale medier, også holdt podcasten «Koht vil leve», gående.

Var nylig på handletur

I midten av november var Koht ute på en av sine øvelsesturer i en matbutikk, og det fortalte hun gladelig om et i Facebook-innlegg.

I innlegget forklarer hun at hun øver seg på å gå lenger og lenger inn i butikken, og i videoen hun har lagt ut fra handleturen viser hun blant annet frem en rullator, fargerikt pyntet med blomster og en ballong.

- Se på meg. Jeg er fargerik inne i meg, sa hun blant annet.

Blant fremskrittene til Koht blir det også å kunne gå på egen hånd til kantinen på Sunnaas. Bare det siste året har hun måttet lære seg å gå fire ganger.

Sunnaas er et høyspesialisert rehabiliteringssenter for mennesker som har vært utsatt for alvorlig sykdom eller skade. Det er også Norges største spesialsykehus innenfor fysikalsk medisin og rehabilitering.