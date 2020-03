Personlig trener Joe Wicks gjorde en genistrek da Storbritannias skoler stengte - nå hylles han

Britene hyller initiativet: – Redder nasjonen.

Da det ble klart at også britene stenger skoler fra og med i dag, så den britiske personlige treneren og influenseren Joe Wicks sitt snitt til å strekke ut en hånd til foreldre.

Hver dag klokka ni skal han nemlig tilby en halvtime med gymnastikk til barn og unge, via sin Youtube-konto.

– Jeg vil bli hele nasjonens gymlærer, forteller Wicks i The Telegraph (bak betalingsmur) i dag.

Personlig trener og influencer Joe Wicks.

Målet er, ifølge ham selv, å bidra til en enklere tilværelse for barn og foreldre.

– Hvis dette bare tar litt press av foreldrene, gjør barna litt mer glade, får dem i form og gir dem struktur i hverdagen, så har jeg oppnådd det jeg ønsket, forteller han til avisen.

– Redder nasjonen

Responsen lot ikke vente på seg og fornøyde foreldre og barn har sørget for at Joe Wicks i morgentimene mandag trender verden over på Twitter.

– All respekt til Joe Wicks. Han alene redder nasjonen fra hyperaktive barn, skriver én bruker på Twitter.

Mia (8) og Jack (5) var blant de mange barna som deltok. Foto: Ian West/PA Wire

– Bra jobba, Joe Wicks. Dette er flott for barna for å få dem til å trene. Dette er akkurat den typen av initiativ vi trenger i disse dager, skriver en annen.

– Beina er som gelé etter treningstimen med Joe Wicks, skriver en mor.

– Jeg tror kanskje jeg satt mest pris på treningstimen med meg og barna, skriver en annen.

En annen satt opp sin ønskeliste på andre kjendiser hun håper blir inspirert til å ta steget over i læreryrket.

Forslaget er blant annet David Attenborough som vitenskapslærer, J.K. Rowling som engelsklærer og selveste dronningen som historielærer.

Slet ut Cavendish før sykkel-økta

Gymnastikk-halvtimen gikk live på Youtube og sørget for at Wicks fikk hele 800.000 seere mens sendingen pågikk. Etter at han la ut økta på sin YouTube-kanal, har økta bare på noen få timer blitt sett av 1,3 millioner i opptak.

Blant dem som deltok var barn, unge og voksne - men også topp-syklist Mark Cavendish.

Hans kone Peta Todd la ut bilde av at Mark Cavendish trente med deres tre barn, Finnbar, Frey og Delilah.

Foto: @Petatoddlar/Instagram

– Nå over på sykkelen, skrev Cavendish i sin egen Instagram Story og la til emojier som fikk det til å virke som han hadde blitt god og svett etter gymtimen.

Mandag kveld innførte Storbritannias statsminister Boris Johnsen unntakstilstand i landet og ba folk om å holde seg hjemme, forbyr samlinger med mer enn to personer og stenger butikker med ikke-essensielle varer.

- Hvis for mange mennesker blir seriøst syke samtidig, så vil ikke NHS være i stand til å håndtere det, noe som igjen betyr at flere mennesker vil dø, sier statsminister i Storbriannia, Boris Johnson i en kunngjøring mandag kveld.

