Petter «Katastrofe» Kristiansen om den nye karrieren: – Det er én jeg gjerne vil samarbeide med ...

Petter «Katastrofe» tar et knallhardt oppgjør med «gamle, gretne anmeldere» og forteller om drømmesamarbeidet med artisten Matoma.

I forbindelse med deltagelsen i «Hver gang vi møtes» ble det offentliggjort at Petter Kristiansen legger «Katastrofe» på hylla, for å jobbe som bakmann og med produksjon og låtskriving.

Nå, et halvt år senere, begynner det å nærme seg avslutning.

– Jeg har tenkt mye rundt det og synes selvfølgelig at det er rart, men jeg angrer ikke. Det var ikke en ting jeg kom på kjapt på fylla, sa det dagen etter og var ferdig med det. Det var gjennomtenkt da jeg gikk ut med det.

AVSLØRTE AT HAN GIR SEG: Det var under «Hver gang vi møtes» på TV2 vinteren 2019 at Petter avslørte at han gir seg som artist. Her med resten av sesongens deltakere, f.v.: Lars Bremnes, Trine Rein, Sole Heilo, Elisabeth Andreassen, Petter «Katastrofe» Kristiansen, Maria Haukaas Mittet og Tom Mathisen. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Det er i et podkast-intervju med lokalavisen Fredriksstad Blad, at Petter åpner opp om rød løper-skrekk til forholdet med samboeren Mira Ansnes Aarøen.

Vant pris - hevder flere forlot salen i protest

Når Petter nå gir seg som artist, er det etter en vanvittig karriere med over 200 millioner avspillinger på Spotify og vanvittig mange reisedøgn hvert år.

Blant norsk musikk-elite føler han seg derimot ikke velkommen.

– Det at musikkjournalistene ikke liker musikken vår plager meg null prosent. Det jeg har hengt meg opp i, og som har irritert meg, er argumentasjonen deres, for jeg synes det er så svake argumenter, sier han.

BLE HEDRET: Da Mads Hansen vant Spellemannsprisen for låta «Sommerkroppen» sto de fornøyde låtskriverne i bakgrunnen. Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix

I mars vant Petter, som en av låtskriverne på Mads Hansen-låta «Sommerkroppen», Spellemannspris. Han bet seg også merke i at D.D.E vant hedersprisen og at Rotlaus var med.

– Det virker som det har gått opp for musikkeliten at det ikke bare er noen sjangre, de har blitt mer inkluderende, men så ser man også at vi har kanskje ikke har kommet så langt, for det er masse folk som reiser seg og går fra salen da Mads vinner den prisen. Da tenker jeg sånn «hvis ikke du har mer humor enn det er det helt greit, men da kommer vi aldri til å bli enig, og jeg synes du er en dørgende kjedelig person».

Petter har en klar melding til musikkanmeldere som har slaktet musikken hans:

– Det som har irritert meg er at det bare skal hakkes på og rakkes ned på fordi det for dem fremstår useriøst, for at vi skriver om morsomme ting og vil ha folk i godt humør, men vi putter inn akkurat like mye jobb og kanskje mer.

IKKE INNE I VARMEN: Petter har lenge vært i verbal krig om retten til anerkjennelse i musikkbransjen. Her på Spellemannsprisen i 2016. Foto: Fredrik Varfjell / NTB scanpix

– Gamle, gretne anmeldere som ikke fikk til musikken selv, kommenterer han.

Veien til å bli artist, var heller ikke lett.

ENDRER RETNING: Petter «Katastrofe» Kristiansen annonserte i starten av 2019 at han gir seg som artist. Nå skal han fokusere på å lage låter for andre artister. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Disse jobbene sluttet han i

Fra å skrive dikt i barndommen til å lage raptekster som ung, lå det ikke i kortene at han skulle få suksess. Derfor var han innom flere mulige retninger:

Han gikk ett år på lydskole, var rørleggerlærling, deretter jobbet han på byggeplass, så ble han dørselger i et alarmselskap, før han endte som stuer på Rygge flyplass.

– Jeg løpte rundt og «pælma» kofferter rundt, fylte mat og tømte «dassen» på fly. Det var en av jobbene jeg sa opp fordi jeg trodde musikken skulle funke, men det gjorde den ikke, forteller han.

Petter sluttet i flere jobber, fordi han trodde musikken skulle ta av. Den siste jobben før gjennombruddshiten «Brun og blid» var ganske langt fra rød løper og artistlivet.

– Det var en ganske rar jobb. Jeg satt i en svær truck og huket på en trailer, så rygga jeg den 25 meter lange traileren inn i et depot. Så satt jeg i trucken og venta, så ropte de «Petter! Nå er den i 14 ferdig.» Kjørte ned, huket den på og rygga inn, og sånn fortsatte dagen, forteller han lattermildt.

Han jobbet doble skift for å kunne ta annenhver uke fri, og jobbe i studioet. Resten er historie.

Derfor tror han forholdet har overlevd

Det var i jobben på Rygge at han møtte kjæresten, og senere samboeren, Mira. De har vært sammen med i åtte år.

– Mye av grunnen til at det fungerer såpass som det gjør, er at vi ble sammen i en periode hvor jeg kanskje hadde én spillejobb i måneden. Den var som regel i Fredrikstad, så da var det ikke så lang reisevei. Så ho har vært med hele veien fra det var en jobb i ny og ne til at jeg spiller altfor mange konserter, men hun er tålmodig ho, uten tvil.

Hun vil forhåpentligvis få sett mer til kjæresten, nå som han skal satse på en karriere som pokerspiller på si, og som bakmann og låtskriver i musikkverden.

Drømmer om samarbeid med Matoma

Som artist har han samarbeidet med blant annet Marcus og Martinus og Erik og Kriss.

Etter «Katastrofe»-karrieren blir historie i januar, later det ikke til at ambisjonene er lavere. Da han blir spurt om hvilken norsk stjerne han helst vil samarbeide med i yrket som låtskriver, er det ingen hvem som helst som kommer på bordet.

– En jeg har supersansen for er Matoma. Jeg har aldri møtt ham før, men det virker som tidenes koseligste og hyggeligste mann, og han er så flink! Så sånn basert på det og at jeg liker musikken hans veldig godt, så kunne jeg tenkt meg å jobbe med Matoma.