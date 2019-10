Petter Nome er årets ølhund

Bryggeri og drikkevareforeningen har kåret årets ølhund 2019. Denne gangen hedret de en av sine egne.

Årets ølhund er en pris som Bryggeri og drikkevareforeningen (BROD) deler ut årlig. Den går til en person eller organisasjon «som på uegennyttig grunnlag har gjort norsk øl store tjenester». Frem til i år har det vært en begrensning på at den som får prisen ikke skal ha gjort sine ølrelaterte gjerninger som ansatt i bransjen, men dette er nå endret. Nå kan også de i bransjen som har gjort en ekstra innsats utnevnes som ølhund.

Dette har juryen til fulle nyttet når de, etter massivt påtrykk fra medlemmene, har utnevnt Petter Nome som Årets ølhund 2109.

Foto: Byggeri og drikkevareforeningen

Nome, som de fleste ble kjent med som programleder på NRK, har vært direktør i BROD siden 2009. Mange, inkludert ham selv, mente det var en litt snodig utnevnelse.

Men hodejegerne visste tydeligvis hva de gjorde, for med sitt kjente navn og sitt vide kontaktnett har Nome sørget for å sette øl på dagsorden. Han har styrt BROD gjennom en periode med eksplosiv utvikling i antall bryggerier og vært sentral i å holde foreningen sammen, der en i andre land har blitt splittet i to eller flere foreninger ut fra bryggerienes størrelse.

Han har nå overlatt roret til andre, men det er liten tvil om at han fortsatt følger med på hva som skjer på den norske ølscenen og at han tar med sin interesse for øl videre i livet.

Gratulerer Petter.