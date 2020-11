Petter Northug gir ut julelåt

Synger om sitt eget liv i ny låt.

Den tidligere skikongen Petter Northug har gitt ut en julelåt med tilhørende musikkvideo første søndag i advent.

Det siste året har vært trøblete for Northug, som i sommer ble tatt for råkjøring og oppbevaring av narkotika.

Se et utdrag fra musikkvideoen øverst i saken!

Et rusproblem

- Det dreier seg om kokain. Jeg er fortvilet og redd for hva fremtiden vil bringe, og utrolig lei meg for alle de som jeg nå har skuffet, igjen. Jeg vet at det nå blir en straffesak. Da skal jeg ta ansvar for det jeg har gjort, skrev han på Instagram.

Les mer: Northug: - Det har vært noen tøffe måneder

Kort tid senere stilte Northug opp på en pressekonferanse hvor han innrømmet å ha et rusproblem. Etter dette har det vært tyst fra skikongen, helt frem til tidligere denne uka, hvor han i en Facebook-video ga en liten oppdatering til følgerne sine.

- Det har vært tøffe måneder, men det er klart at nå begynner man å få litt avstand til det. Man prøver å bli ferdig med det og komme seg videre. Det som er godt for meg er at ting begynner å bli normalisert igjen, uttalte Northug.

Les også: Nok en kjendis måtte ta av seg masken

«Petters Jul»



Dagen etter kunne han også opplyse at han ville komme med en julelåt, og som sagt så gjort. Låta, som har fått navnet «Petters jul», handler om livet til Northug, og da spesielt det siste året.

Blant annet synger Northug følgende:

«Det er jul i by og land, et år har gått hva har jeg stelt i stand? Har ikke vært snill gutt i år, tviler på at jeg julegaver får. Jeg er ingen drømmesønn, men jeg har en julebønn. Kan jeg få komme hjem til ribbe og riskrem?»

Det er ikke bare det siste året låta handler om. Northug synger også om at han «var kongen som hentet alle gullene hjem», et nikk mot hans tidligere karriere som skiløper.

Videre synger han følgende:

«Stjernene blinker, jeg var jo en sånn selv. I livet jeg snubler, men reiser meg opp igjen».

Les mer: P3-prisen til overrasket Gabrielle

Tungt år

Som nevnt har det siste året vært tungt for Northug etter råkjøring og oppbevaringen av narkotika.

Etter sommerens skandale var det lenge usikkert om Northugs samarbeidspartnere ville fortsette å jobbe med trønderen, men den tidligere landslagsløperen har fått mye støtte.

Nylig ble det blant annet klart at Norges Skiforbund er blant dem som ønsker å fortsette samarbeidet.

Les også: Northug bekrefter kokain-funn i eget hjem etter råkjøring

Det er foreløpig usikkert når Northugs sak kommer opp for retten, men den kommer trolig til å gå som en tilståelsessak.

Det er ikke første gang Northug har kommet å kant med politiet. 4. mai 2014 krasjet han inn i et autovern like ved hjemmet sitt i Trondheim. Bilen raste gjennom en rundkjøring, inn i autovernet og ble totalvraket. Northug fikk 50 dager i fengsel som en følge av fyllekjøringen, en dom han sonet med fotlenke hjemme.

Reklame Shoppingfesten fortsetter - Sjekk søndagens Black Weekend-salg