Petter Northug og Calle Halfvarsson var fiender gjennom hele karrieren - så møttes de til middag: - Det blir noen artige scener

Det blir et tårevått møte mellom Petter Northug og Calle Halfvarsson i TV 2-programmet «Landskampen».

I TV 2 sin splitter nye serie, «Landskampen», får Norge og Sverige, en gang for alle, avgjort hvem som er best.

I en årrekke har Norge og Sverige vært erkerivaler i nesten all sport. Nå skal Petter Northug (33), Therese Johaug (31), Emil Iversen (28) og Tiril Eckhoff (29) kjempe om Norges heder og ære mot sine største konkurrenter, de svenske skisportprofilene Calle Halfvarsson (30), Hanna Öberg (23), Sebastian Samuelsson (22) og Charlotte Kalla (32).

Men kun råskap blir det imidlertid ikke. Når de mangeårige konkurrentene møtes rundt bordet til middag etter en dag på slagmarken, åpner det opp for flere gode samtaler.

Allerede i første episode, som vises på TV 2 torsdag kveld, blir det tårevått for Northug.

– Aldri pratet med hverandre før

For det er ingen tvil om at de største rivalene rundt bordet er Petter Northug og Calle Halfvarsson.

Både i og utenfor skisporet har de fyrt av mot hverandre, og de krasse kommentarene har stadig skapt mediestorm.

I sommer, da Northug dukket opp på kjendiskampen på Norway Cup, kunne han fortelle at det var første gang han møtte Halfvarsson over en middag.

- Vi har aldri pratet med hverandre utenfor skiløypen før, og det måtte vi jo gjøre her, så det blir noen artige scener, fortalte Northug til Nettavisen.

«LANDSKAMPEN»: Det svenske laget består av Charlotte Kalla (fra venstre), Hanna Öberg, Calle Halfvarsson og Sebastian Samuelsson. Norge: Emil Iversen, Petter Northug, Therese Johaug og Tiril Eckhoff. Foto: TV 2

– Vi skal ta Norge

At det var nerver før innspillingen av serien startet, var det ingen tvil om. Ifølge Northug var det svært spesielt både for han og Halfvarsson og møtes i en slik setting for første gang.

- Ja, det var kleint. Jeg tror begge to følte på at man måtte slå hull på et par islag når vi tok hverandre i hånda og sa hei der, fortalte Northug.

Det var i desember 2018 at Northug la skiene på hylla, og siden den gang har det ikke blitt like heftig trening for den 33 år gamle trønderen som han har hatt gjennom skikarrieren

BLE VENNER: Etter innspillingen av «Landskampen» ble Petter Northug og Calle Halfvarsson kjent med hverandre på en helt annen måte. Her er de avbildet under showrennet Janteloppet på Hafjell tidligere i år. Foto: Håkon Mosvold Larsen (NTB Scanpix)

Ifølge Halfvarsson tror han likevel ikke at Northug blir en lett match, men mener Sverige har andre fordeler inn i konkurransen.

- Vi vet jo at nordmennene er veldig sterke med ski på beina, men her nede, når det ikke handler om ski, så tror jeg Sverige har en fordel. Vi tok dem ikke i vinter, men vi skal ta dem her, har Halfvarsson uttalt til den svenske avisen Expressen.