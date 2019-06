Petter Northugs foreldre skilles

Etter 37 år går nå ekteparet hver sin vei.

John og May Northug har valgt å skilles, og May har flyttet ut av hjemmet deres. Det skriver Se og Hør i sin tirsdagsutgave.

– I en livskrise nytter det ikke å synes synd på seg selv og dyrke sorgen. Livet går videre. Min førsteprioritert er å være der for gutta mine, forteller John Northug til Se og Hør.

Mens han stiller opp i et fem-sidersintervju, har eks-kona May valgt å ikke kommentere saken.

SPORTY PAR: Foreldrene til Petter Northug har også levd et aktivt liv. Her ser vi May Fredly Northug og John Northug etter at de har gått opp slalombakken Alpe Cermis i Val di Fiemme, i forkant av Tour de Ski i 2015. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Toppidrettskarrieren har kostet

John og May møttes i Mosvik og giftet seg i 1982, og sammen har de fått barna Petter (33), Tomas (29) og Even (23) sammen.

Alle de tre gutta har valgt å satse på idrettskarrierer, selv om Petter og Tomas la opp i henholdsvis 2018 og 2017. Even er fortsatt aktiv i skisporet.

I intervjuet peker faren på at sønnenes toppidrettskarriere, med mange døgn på reisefot og hardt arbeid, har slitt på forholdet over tid.

– Man må jobbe seg gjennom det, og tåle å kjenne på de vonde følelsene. Jeg er sikker på at jeg kommer meg videre, og føler jeg er kommet et godt stykke på vei, påpeker han til bladet.

Blant annet har faren jobbet som Petter Northugs manager i flere perioder.

– Å være manager, kan av og til være en litt ensom jobb, erkjente pappa Northug til Nettavisen i 2011.

Begge foreldrene har stått ved Petters side, enten det har dreid seg om den mye omtalte fyllekjøringen eller når resultatene sviktet og Petter Northug til slutt valgte å legge opp som toppidrettsutøver.

HAR KOSTET: Sønnenes satsning på idrett gjør at May og John ikke har fått sett hverandre like mye som de kanskje hadde ønsket. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Må vitne i retten

Nyhetene slår ned etter det som allerede har vært en vrien tid for Petter Northug jr.

Etter at biografien om hans liv «Min historie» ble sluppet i fjor, har han vært innblandet i kontroverser rundt et kapittel hvor modellen Aylar Lie figurerer. Hun har krevd erstatning, selv om forlaget i fjor snudde og skrotet hele avsnittet fra boken.

Konflikten skal nå behandles i rettssalen, hvor skistjernen selv må vitne.