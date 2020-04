Petter Northugs sangbidrag til koronakrisen kan være det morsomste du har sett på en stund

Den tidligere skistjernen synger om å mangle dopapir og å ikke få jentebesøk på døra lenger.

Både norske og internasjonale kjendiser gjør sitt for å skape morsomme øyeblikk i disse korona-tider.

Nå ser det også ut til at Petter Northug har bestemt seg for å komme med sitt bidrag for å gjøre dagene mindre kjedelig, og dagen for å gjøre det ble 1. april.

Annonserte comeback

Det hele startet med at den tidligere skistjernen postet en video på Instagram hvor han tilsynelatende annonserte sitt comeback.

Det skal skje etter en helt ny type trening, som trønderen har bedrevet sammen med sin russiske kollega Alexander Legkov:

Innslaget var morsomt, og bød blant annet på Northug som trente med ski i basseng og med ski på beina på nedtrekksmaskinen på treningssenteret.

Likevel lot ikke fansen seg lure, flere i kommentarfeltet påpekte raskt at det er aprilsnarr.

Deretter bød Northug på intet annet enn en musikalsk gavepakke på sin Facebook-profil.

Har laget egen versjon av Céline Dion

Petter Northug har nemlig laget sin helt egen variant av Céline Dion-låta «All by myself».

Der er trønderen brutalt ærlig om hvordan livet har endret seg nå som korona-tiltakene har vart i noen uker.

Vi får et innblikk i Northugs korona-tilværelse i leiligheten hans i Oslo, mens han støter på helt vanlige problemer som mange opplever under koronakrisen.

Han mangler dopapir, og prøver å bytte en gullmedalje mot dopapir på nett.

Kanskje enda mer gjenkjennelig blir han en sofagris som overlever på sjokolade, potetgull og energidrikk. I musikkvideoen viser Northug frem at det har bidratt til at selv den tidligere topptrente OL-medaljøren nå har fått på seg noen ekstra korona-stemte kilo.

Dessuten spøker han med ryktet om at han er en skikkelig damemagnet.

«Ingen jenter banker på døra mi. Sånn var det ikke før, jeg blir usikker», synger han på engelsk.

Se videoen her:

Northugs musikkvideo skaper som forventet mye glede blant fansen.

– Der berga du dagen for meg og mange flere, skriver en følger.

– Du er så utrolig fantastisk morsom. Verden skulle ha hatt flere som deg. Da har livet blitt en fryd, skriver en annen.

Spørsmålet for mange står om vokalprestasjonen er god eller dårlig, og spesielt med tanke på den vanvittig høye tonen på slutten. Noen lar seg imponere, mens andre mener Northug er best i skisporet.

– Du nådde frekvenser som kun småfugl og blåhvalen har utbytte av. Sjelevandrende performance. Uten tvil, skriver en følger.

– Oj i du dæven, glad du ikke satset på sangkarriere gitt. Dette gjorde vondt i øra og sjela, men lo godt, skriver en annen.