Petter og Gunhild Stordalen flytter fra hverandre

Gunhild og Petter Stordalen går fra hverandre etter 14 år.

Petter Stordalen (58) og Gunhild Stordalen (40) opplyser i en pressemelding at de flytter fra hverandre etter 14 år sammen. Det skriver blant andre VG og Aftenposten søndag.

- Det føles rart å sende ut en informasjon om noe så privat, men for å unngå rykter og spekulasjoner velger vi å være åpne om at vi fra midten av november kommer til å flytte fra hverandre, heter det i pressemeldingen.

- Mitt livs kjærlighet

Paret sier de fremdeles er hverandres støttespillere og bestevenner. Gunhild Stordalen sier de to har hatt 14 fantastiske år sammen, men at jobbprosjekter på begge kanter har gjort at de har sett mindre til hverandre og at de ønsker tid til å gjøre det de brenner for hver for seg.

- Gunhild er mitt livs kjærlighet, og dette forandrer ikke mitt engasjement for henne eller hennes kampsaker, sier Petter Stordalen.

Petter og Gunhild Stordalen giftet seg 12. juni 2010, mens forholdet mellom de to ble kjent første gang i 2006.

Lege og Eat-grunnlegger, Gunhild Stordalen er særlig kjent for sitt klimaengasjement. Hotellkongen Petter Stordalen eier Strawberry, med flere selskaper innen blant annet hotell, eiendom, finans. I slutten av oktober ble det også kjent at han overtar Ving etter at reisegiganten gikk konkurs.

De to grunnla sammen The Stordalen Foundation i 2011, som støtter organisasjoner innen helse, utvikling, dyrevelferd og miljø.

Paret opplyser i pressemeldingen at det ikke vil gis ytterligere kommentarer.

Åpen om tøff tid

Gunhild Stordalen ble rammet av sykdommen systemisk sklerose høsten 2014, og paret har vært svært åpne om livet med sykdommen, og blant annet om tøffe runder med eksperimentell behandling.

I sommer delte forretningskvinnen, legen og aktivisten på Instagram at det nærmest ikke var spor etter sykdommen lenger.

Paret er kjent for å dele både gleder og sorger i sosiale medier, og gjerne sammen. Det siste fellesbildet av de to er fra Halloweenfeiringen helgen for to uker siden, da paret inviterte kjendis-Norge til Halloweenfest.

Gunhilds siste post på Instagram ble lagt ut for et døgn siden. Der er hun avbildet med forkle, og opplyser at Leading Minds-konferansen for barn og unge i Firenze er avsluttet.

Petters siste ble også lagt ut for et døgns tid siden, der han går på stylter og sier at han skal være med på «Eides språksjov».