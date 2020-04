Petter Pilgaard og Vendela Kirsebom med ny sesong: – Det blir mye hulking

Petter Pilgaard tar med seerne på jakten etter den perfekte forlovelsesringen til Vendele Kirsebom. Nå gruer han seg til å se det på TV.

Helt siden Petter Pilgaard (40) og Vendela Kirsebom (53) fant kjærligheten etter å møttes under deltakelsen på TV 2-suksessen «Farmen kjendis» i 2017, har de vært en av Norges aller heteste par.

Halvåret etter at realityserien rullet over skjermene fikk de to turtelduene sin egen serie på samme kanal, og siden den gang har paret vært på «alles» lepper og skapt overskrifter hva kommer til alt fra giftermål og boligkjøp.

At det er stor interesse rundt hva paret foretar seg, er det ingen tvil om. Mandag kveld hadde duoen premiere på den tredjesesongen av deres helt egen realityserie «Vendela + Petter».

– Det ble veldig naturlig å takke ja til en ny sesong da vi fikk tilbud om det. Den forrige sesongen endte i en del løse tråder som vi fikk fullføre i denne sesongen, også er det veldig gøy å ha sin egen serie, sier Pilgaard til Nettavisen.

– Gruer meg til hulking

Gjennom den nye sesongen, som ble spilt inn i fjor, får seerne bli med på den evigvarende boligjakten der paret etter mye frem og tilbake endelig blir samboere.

I tillegg får man være med Petter Pilgaard på jakt etter den perfekte forlovelsesringen, og ikke minst få ta en del av øyeblikket der paret blir forlovet.

– Veien dit og feiringen av at vi er forlovet får seerne være med på, avslører Kirsebom.

Og det er spesielt jakten på den perfekte forlovelsesringen Pilgaard er svært spent på å se på TV.

– Hvis det er noe jeg skal grue meg til, så blir det vel å se meg selv gråte på TV. Jeg vet det blir en del hulking. Skikkelig barnegråt. Jeg måtte blant annet involvere Jan (Jan Thomas, en av Vendela Kirseboms beste venner) i jakten på den perfekte ringen, og den reisen er mye av motivasjonen til en ny sesong, sier Pilgaard og fortsetter:

– Nå får Vendela faktisk se hvor mye tid jeg legger ned til å finne ringen, og at det ikke bare var en tilfeldig ring meg fant, legger han til og ler.

Store planer for bryllupet

Det var i november i fjor, da paret var i Sør-Afrika for å bistå Jan Thomas i programmet «Jan Thomas søker drømmeprinsen», at Petter Pilgaard gikk ned på kne til Vendela Kirsebom.

Siden den gang har det vært mye bryllupsplanlegging.

– Moren til Petter ville jo veldig gjerne at vi skulle gifte oss allerede til sommeren. Men med tanke på koronasituasjonen er vi veldig glade for at vi ikke gjorde det, sier Kirsebom til Nettavisen.

Paret har foreløpig ikke satt en dato for når bryllupet skal stå, men har en klar plan på hvordan det skal være.

– Vi vil helst gjøre det i utlandet, men ikke et sted som er for langt å dra. Vi er veldig opptatt av at alle vi ønsker å ha i bryllupet skal kunne komme seg dit, sier Kirsebom, før Pilgaard skyter inn.

– Det er jo veldig mange fine steder i Norge også, men det er noe med værgarantien. Og det er som Vendela sier, vi må gifte oss et sted der alle kan være med. Det blir kjedelig om vi må dele opp bryllupet.

I den nye sesongen får seerne nok et gjensyn med Kirseboms tyrkiske familie, og paret legger ikke skjul på at det hadde vært gøy å gifte seg i samme by der Kirsebom er fra og der foreldrene hennes møttes.

Tror fortsatt at det er et PR-stunt

Til tross for at paret endelig er blitt samboere, har forlovet seg og er på sesong tre av sin helt egen realityserie, kan paret fortelle at det fremdeles er folk som ikke tror på kjærligheten de har for hverandre.

– Det er faktisk noen som på finurlig vis fremdeles spør om vi er kjærester på ordentlig. Det er kanskje ikke det at de ikke tror at vi er kjærester, men det er fortsatt noen som tror det er en PR-greie, forteller Kirsebom.

Hun legger til at hun ikke lenger blir lei seg over det.

– Det viktigste av alt er at Petter og jeg vet hva slags kjærlighet vi har for hverandre, sier hun.

Petter Pilgaard på sin side ler av det hele.

– Hadde det vært en PR-stunt hadde det i så fall vært tidenes lengste sommerflørt, ler han.

Inspirerer andre

Heldigvis opplever paret flere positive tilbakemeldinger, og kan fortelle det er færre og færre som er skeptiske til paret.

– Vi har til og med fått tilbakemeldinger på at vi har bidratt til at andre er blitt mer kjærlige i sitt eget forhold, og hvis ikke det er motivasjon til fortsette å dele fra vårt forhold så vet ikke jeg, sier Pilgaard.

«Vendela + Petter» går på TV 2 Livsstil og TV 2 Sumo mandag til onsdag kl. 22.30.