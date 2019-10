Petter Stordalen hardt ut mot historiene i NRK-serien «Exit»

Milliardæren er krystallklar på at han mener skildringene fra finansmiljøet i TV-serien bare er tull.

- Serien er dritbra. Jeg har sett alle episodene, sier Petter Stordalen, som er gjest i fredagens «Senkveld med Helene og Stian».

- Det er bare trist

Finanskongen vil derimot ikke være med på at det som skjer i «Exit» er virkelighetsnært.

- Menneskesynet i serien er forskrudd. Det er bare trist. Jeg har representert finansverden i 30 år, og 93 prosent er funnet på, hevder milliardæren.

NRKs nye TV-serie «Exit» er den mest strømmede dramaserien i statskanalens historie. Serien handler om fire menn i det norske finansmiljøet, som lever et dobbeltliv. De forsøker å balansere et familieliv med utragerende festing, kokainbruk og utroskap med prostituerte.

- Kjenner ikke miljøet

Stordalen har også fulgt med på den store medieomtalen rundt serien, og fått med seg at flere har poengtert at et slikt miljø eksisterer.

- De som har uttalt seg her, kjenner ikke miljøet. De jeg møter er ordentlige folk som er opptatt av familien sin. Hvis fire sånne surrebukker hadde holdt på i Oslo, og ingen visste hvem de var, glem det! fastslår Stordalen.

