Petter Stordalen hintet til bruddet med Gunhild Stordalen noen dager i forveien

Milliardæren sa i et lengre intervju med svenske Expressen at «alt kommer med en kostnad».

Intervjuet med den svenske avisen ble gjort noen dager før separasjonen med Gunhild Stordalen ble kjent, men Expressen valgte å publisere intervjuet først mandag kveld.

I intervjuet snakker hotellkongen først og fremst om det de mistet, nemlig tid med hverandre. Spesielt etter at Gunhild Stordalen ble svært engasjert i klimakampen og grunnla stiftelsen EAT.

- Noe av det man mister da, er det vi hadde i starten som er tid sammen. Hvis Gunhild skulle realisere drømmene sine, kunne hun ikke gjøre det fra Oslo eller Stockholm, sier en åpenhjertig Stordalen til Expressen-journalist Niklas Svensson.

- Alt har en kostnad

Like etter at Stordalen forteller at de ikke har mye tid til hverandre, følger den svenske journalisten opp med å spørre hvor mye de klarer å se hverandre.

- Alt har en kostnad. Fremtiden vil vise hvor stor den blir, forteller 56-åringen, i intervjuet som også er omtalt i Dagbladet.

LYKKELIGERE TIDER: Petter Stordalen og Gunhild Stordalen har valgt å gå fra hverandre, men her var de sammen under en hotellinnvielse i Stockholm i 2017. Foto: Maja Suslin/tt (NTB scanpix)

Og kun noen dager senere etter at intervjuet ble gjennomført kom sjokket.

- Det føles rart å sende ut en informasjon om noe så privat, men for å unngå rykter og spekulasjoner velger vi å være åpne om at vi fra midten av november kommer til å flytte fra hverandre, sa paret i en pressemelding.

Fortsatt hans livs kjærlighet

Til tross for at forholdet på 14 år nå er over, er det fortsatt følelser inne i bildet for hotellkongen.

- Gunhild er mitt livs kjærlighet, og dette forandrer ikke mitt engasjement for henne eller hennes kampsaker, sa Stordalen videre i pressemeldingen.

De giftet seg 12. juni 2010, mens forholdet mellom de to ble kjent allerede i 2006.