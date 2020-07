Petter Stordalen og svensk topprytter er blitt et par

Petter Stordalen har funnet kjærligheten med den tidligere svenske topprytteren Märta Elander Wistén (30).

Hotellkongen bekrefter det nye forholdet overfor VG.

– Det ble faktisk coronakrisen som førte oss sammen. Märta kom til Oslo på besøk like før alt stengte ned, og ble stuck med meg her, sier en stormforelsket Stordalen.

Videre sier Stordalen til avisen at livet er fint, og at paret er «skikkelig forelska», men legger ikke skjul på at korona-tiden, med tanke på forretningene, har vært spesiell.

Svenske Märta Elander Wistén er tidligere sprangrytter. Hun tok i 2007 EM-gull i laghopping for Sverige.

Wistén var med Stordalen til København under åpningshelgen av det nye hotellet Villa Copenhagen, og kan ses i grå jakke på bildet under, som hotellet la ut på sin Facebook-side.

Nyheten har også blitt lagt merke til i Sverige, og Aftonbladet er blant dem som omtaler det nye forholdet.

- Glad på Petter sine vegne

Petter Stordalen og Gunhild Stordalen gikk fra hverandre i fjor høst, og Stordalen sier til VG at han har tatt ut skilsmisse. Til VG sier ekskona at hun er glad på Petter Stordalen sine vegne.

- Jeg er glad Petter har funnet kjærligheten igjen, det fortjener han. Petter og jeg er for alltid gode venner, og jeg ønsker dem alt godt. Jeg har ikke møtt Märta ennå, men jeg har hørt så mye bra og gleder meg til å bli kjent med henne, sier Gunhild Stordalen til VG.

- Støttespillere

Petter og Gunhild Stordalen fortalte offentligheten om bruddet i november i fjor, etter 14 år sammen. De påpekte i da i en pressemelding at de fremdeles er hverandres støttespillere og bestevenner.

- Det føles rart å sende ut en informasjon om noe så privat, men for å unngå rykter og spekulasjoner velger vi å være åpne om at vi fra midten av november kommer til å flytte fra hverandre, skrev de to blant annet i pressemeldingen.

Les også: Gunhild Stordalen: – Det verste i mitt 40-årige liv

Les også: Gunhild Stordalen i åpenhjertig intervju: Derfor vil hun ikke ha barn