Pharrell Williams: – Jeg blir flau over «Blurred Lines»

Låta «Blurred Lines» ble en monsterhit i 2013. I dag sier Pharrell Williams han er flau over den mannssjåvinistiske tonen i sangen.

Da Pharrell Williams og Robin Thicke ga ut sangen «Blurred Lines» sammen med rapperen T.I. i 2013, skapte den oppstandelse både i media og på dansegulvet.

Sangen har en unektelig fengende beat, men både teksten og musikkvideoen med toppløse modeller skapte overskrifter.

I dag sier Williams at han den gang ikke forstod kritikken mot låta, men at utgivelsen i dag gjør ham flau, skriver magasinet GQ.

– Lang modningsprosess

Kritikerne mente at teksten i «Blurred Lines» forherliget sex uten samtykke, og sangen ble også forbudt på enkelte universiteter og tidspunkt på TV.

I intervjuet med GQ forklarer Williams at han vokste opp i en annen æra hvor det var lov med ting som ikke ville vært godtatt i dag. Han peker på objektivisering av kvinner og sangtekster som eksempler.

– Jeg ville aldri skrevet eller sunget enkelte av mine gamle sanger i dag. De gjør meg flau. Modningsprosessen for å komme dit var bare veldig lang, sier Pharrell Williams.

KARRIEREBOOST: Modellen Emily Ratajkowski fikk sitt store gjennombrudd takket være musikkvideoen til «Blurred Lines». I videoen danser hun toppløs rundt Robin Thicke og Pharrell Williams. Foto: Angela Weiss (AFP / NTB Scanpix)

Forstod ikke kritikken mot «Blurred Lines»

I «Blurred Lines», som i all hovedsak er Williams verk, synger Thicke blant annet «I hate these blurred lines, I know you want it» og «Must wanna get nasty».

Sangen ble godt mottatt av folk flest, og Willliams var i utgangspunktet ikke med på kritikken. I et intervju med musikkmagasinet Pitchfork i 2014 forsvarte han teksten.

– Når du tar et skritt tilbake ser på hele sangen, er poenget at hun er en snill pike, og til og med snille piker jenter vil gjøre ting, og det er der du har de uskarpe linjene, sa Williams den gang.

Overgripere med samme språk

«Blurred Lines» ble likevel vendepunktet for 46-åringen.

– Jeg innså at det finnes menn som misbruker kvinner som benytter det samme språket, og da spiller det ingen rolle at det ikke er slik jeg oppfører meg eller tenker. Det som spiller en rolle, er hvordan det påvirker kvinner.

I Norge lå «Blurred Lines» på topplisten i 23 uker i 2013. Beste plassering var andreplass, hvor den lå i åtte uker sammenhengende.