Pia Haraldsen måtte forlate «Camp Kulinaris»: – Håper jeg får mange datingforespørsler

Pia Haraldsen er på leting etter drømmemannen.

Mandag var det premiere på TV3-suksessen «Camp Kulinaris», der ti kjendiser skal samarbeide om å drive en resturant.

Til tross for at det ble et kort opphold for Pia Haraldsens (38) del, som tirsdag avslørte at hun måtte pakke kofferten etter omganssyke, håper hun likevel at deltakelsen har hatt noe for seg.

Da Nettavisen møtte 38-åringen på premierefesten til programmet denne uken, kunne hun nemlig avsløre at hun er på leting etter drømmemannen.

Drømmer om bryllup

Haraldsen, som blant annet er kjent fra programmer som «Rikets røst», «Pia og Jasmin» og «Kjendisjakten», har de siste årene jobbet som bryllupsplanlegger.

Hun har også gitt ut boken «Kunsten å feire bryllup».

Selv er Haraldsen singel, men legger ikke skjul på at jobben gjør at også hun drømmer seg bort i en fremtid med både mann og barn.

- Jeg har veldig lyst til å gifte meg en dag, men det er litt verre å finne en mann man har lyst til å gifte seg med, sier Haraldsen til Nettavisen.

Pia Haraldsen håper blant annet at «Camp Kulinaris» vil åpne dørene for mer dating i fremtiden. Se intervjuet øverst i saken!

- Vanskelig å date

Ifølge Haraldsen får hun stadig forespørsler via Instagram og mail fra folk som har lyst til å dra på en date, men likevel innrømmer hun at det ikke er «bare bare» å finne den rette.

- Jeg må prøve å gå litt mer på dater. Jeg var flink i sommer, men så går man litt i hi om vinteren da det blir kaldere ute. Det er litt enklere på sommeren når man skal gjøre ting i det offentlige rom, som jeg synes man skal på første date, forteller Haraldsen og legger til:

- Men jeg kan ikke bare date om sommeren. Det har jeg ikke tid til. Jeg får se nå om det dukker opp noen, jeg har fått noen datinginvitasjoner.

- Mer komplisert i dag

Haraldsen innrømmer at det har vært en del dater opp gjennom årene, men at det ikke er lett å finne drømmemannen.

- Det er det å ta ting videre, det er noe annet. Da handler det ikke bare om at man skal like hverandre, men at man må være på samme sted i livet og ville de samme tingene. Det er kanskje det som gjør det mer komplisert i den alderen jeg er i nå, enn det var da jeg var i 20-årene.

Selv om Haraldsen foreløpig ikke har funnet drømmemannen, har hun en klar mening om hvordan han skal være.

- Drømmemannen må jo være snill og være generøs og ha empati. Også er det viktig at han er trygg på seg selv, og har glimt i øyet. Det er viktig at man møter noen man kan være seg selv med. At man føler at man slapper av og kan si alt man tenker og føler. At man ikke må begrense seg, sier hun.