Pia Tjelta er nominert til Gullruten for første gang: - Jeg har vel ikke vært god nok før

Disse er nominert til årets Gullruten.

11. mai går årets Gullruten-utdeling av stabelen i Grieg Hallen i Bergen, og Pia Tjelta er nominert for sin rolle i NRK-serien «Lykkeland». Serien er også nominert til «Beste dramaserie».

- Det er første gang jeg er nominert, så det er utrolig stas, sier Pia Tjelta til Nettavisen.

Tjelta har vunnet en rekke priser de siste årene, blant annet prisen for beste kvinnelige skuespiller for sin rolle i «Blindsone» under den prestisjefylte filmfestivalen i San Sebastián. Liv Ullmann er den eneste andre norske som har vunnet denne prisen.

Nylig vant hun også prisen for beste skuespiller under utdelingen av Filmkritikkerprisen i 2019 - også for rollen i «Blindsone».

- Er det ikke litt rart at du ikke har vært nominert til Gullruten før?

- Jeg har vel ikke vært god nok før nå, da, ler Tjelta og fortsetter:

- Det at jeg ikke har vært nominert før, gjør at jeg setter ekstra stor pris på det.

Hun gleder seg over at Lykkeland har fått så god mottakelse.

- Det er veldig gøy at vi har fått så mye oppmerksomhet for serien. Og det er kult å bli nominert med noe så bra som den. Men vi skal ikke tro at vi ikke får noe konkurranse. Det er veldig mange andre gode som også er nominert, sier Tjelta.

Se alle nominasjonene nederst i saken.

Nominert for personlig dokumentar

Solveig Klooppen er nominert til både Publikumsprisen og «Beste programleder» for TV 2-serien «Det jeg ikke fikk sagt».

Serien er en personlig dokumentarserie som som Kloppen lagde etter å ha mistet både moren og søsteren på under et år.

- Vi har fått fantastisk mottakelse og det betyr mye når man lager noe så personlig. Det er lett å tenke at slike ting bare er noe som angår en selv, så det er kjempefint å få en slik mottakelse, sier Kloppen til Nettavisen, og legger til:

- Tilbakemeldingene har vært helt overveldende, rørende og fantastisk. Over all forventning.

- Hva har den betydd for deg personlig?

- Bare det å lage serien, innebærer en viss bearbeidelse. Det er fint å se det at man snakker om vanskelige ting, kan gjøre noe for andre. Jeg tror at hvis vi er åpne om det vanskelige så kommer vi nærmere på hverandre.

SOLVEIG KLOPPEN har fått to Gullruten-nominasjoner. Foto: NTB Scanpix

- Nå er det på tide

Kloppen er også nominert til Publikumprisen, og synes det er stas å være dobbelt-nominert.

- Det er altlid stas. Når man ikke er nominert så tenker man «møkkajury», men når man er nominert er det et deilig klapp på skulderen, sier Kloppen og ler.

- Men du har blitt nominert til den før?

- Ja, men jeg har ikke vunnet siden 2005. Så nå er det på tide!