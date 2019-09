Pierre Louis åpner opp om følelsene sine for Johanne Nordeng - så skjer det uventede

Pierre Louis tar nesten til tårene når Johanne Nordeng må forlate «Ex on the Beach».

Dramatikken ser ikke ut til å avta inne på villaen i «Ex on the Beach». I dagens episode er det Pierre Louis (26) og Johanne Nordeng (24) som får seg et skikkelig sjokk.

I løpet av sitt opphold på den skandaleombruste realityvillaen har de to begynt å utvikle et sterkt bånd. Men rett etter at den 26 år gamle svensken endelig tør å innrømme hva han egentlig føler for den vakre trønderen, treffer den harde virkeligheten i «Ex on the Beach» ham.

- Jeg har sagt her inne at jeg ikke vil ha en par-greie og sånt, men nå føles det bra. Jeg har blitt svak for henne. Hun lager mat til meg om jeg er sulten, hun kommer med kaffe til meg på morgenen og vi har veldig bra sex. Det er mye som bare er på plass, forteller Pierre Louis rett før ipaden (som styrer spillet inne på «Ex on the Beac) gir lyd fra seg.

TRIST AVSKJED: Pierre Louis tok det svært tungt da Johanne Nordeng måtte forlate «Ex on the Beach». Foto: Discovery

- Som et slag i ansiktet

Under en date, sammen med Richard Liedholm (33) og Marita Prøsch (24), får de beskjed om at Nordeng og Prøsch må pakke kofferten og reise hjem.

- Det er som et slag i ansiktet, uttalte Louis.

Til Nettavisen forteller Pierre Louis at han faktisk ble litt sint på ipaden sin avgjørelse.

- Der og da var det veldig kjipt. Det kom virkelig som et sjokk. Det var veldig uventet og jeg ble faktisk ganske sint, forteller han.

For Nordeng var det særlig reaksjonen til Louis som gjorde hjemreisen svært tung.

- Det var helt forferdelig. Man blir veldig knyttet til hverandre der inne. Akkurat der og da føles det ut som familien min, forteller Nordeng til Nettavisen.

Dro til Paris

Men selv om det både var vemodig og trist å forlate gjengen i «Ex on the Beach», synes Nordeng samtidig at det var fint å se at Pierre Louis ble lei seg for at hun måtte reise hjem.

- Vi var som kjærester der inne, og det var godt å på en måte få bekreftet at jeg betydde mye for ham der inne, forteller hun til Nettavisen.

Heldigvis tok det ikke lang tid før de to turtelduene så hverandre igjen. Da innspillingen av «Ex on the Beach» var ferdig, dro de to på en romantisk tur til Paris sammen.

Om de to er kjærester i dag, vil imidlertid ikke duoen si noe om.

- Vi er mye sammen, men jeg vil verken avkrefte eller bekrefte om vi er kjærester, sier Nordeng.