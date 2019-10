Pierre Louis hisser på seg enda en deltaker: - Jeg provoserer med vilje

Pierre Louis innrømmer at han konfronterte Richard Liedholm kun for å provosere.

Nok en gang blir det hett på helt andre måter enn romantisk vis inne på «Ex on the Beach». Etter at fjorårets deltaker Rikke Isaksen (24) sjekket inn på villaen for andre gang, denne gang som «eksen» til Richard Liedholm (33), har ikke ting gått helt smertefritt for seg.

De to hadde nemlig en fin tone hjemme i Norge før de møttes igjen på den luksuriøse villaen i Mauritius i Afrika - men da Isaksen imidlertid finner tonen med Ulrik Giske (27), blir det for mye for 33-åringen fra Oslo.

Under et oppvaskmøte i villaens lounge ender det opp med at Liedholm ber Isaksen om å dra sin vei, mens han dermed plasserer deltaker Therese Eriksen (23) i armkroken sin.

Dette reagerer imidlertid Pierre Louis (26) sterkt på, og mener Liedholm åpenlyst velger Eriksen som sitt andrevalg når Isaksen ikke vil ha ham.

Det hele utvikler seg til full klinsj mellom ham og Pierre Louis. Se klippet øverst i saken!

- Ville at han skulle drite seg ut

Ifølge Pierre Louis konfronterte ham Liedholm kun for å provosere.

- Alt man gjør der inne gjør man for å provosere, men jeg var veldig lei av Richard sin dobbeltmoral. Vi andre hadde sett han gjøre akkurat det samme tidligere, så jeg måtte konfrontere ham, sier Louis til Nettavisen.

Ifølge ham reagerte Liedholm akkurat slik han håpet på.

- Selv var jeg egentlig ikke så sur. Jeg var mest irritert på ham, og ville at han skulle drite seg ut. Og det gjorde han, jo, sier Louis.

- Misforstod

Richard Liedholm ser imidlertid situasjonen helt annerledes enn Louis. Ifølge ham var Therese Eriksen aldri noe andrevalg.

- Jeg var i utgangspunktet mer interessert i Therese, men etter en lang prat med Rikke ville jeg i respekt for vårt vennskap gi «oss» en sjanse. Men jeg skjønte fort at Rikke hadde en annen agenda - å flørte med flest mulig! Når jeg fikk høre at Rikke hadde gått bak min rygg og «snikflørtet» med Ulrik, bestemte jeg meg for å avslutte det hele med et stort «Fuck off», forteller Liedholm til Nettavisen.

At Pierre Louis valgte å blande seg inn i det, synes han bare var irriterende. Likevel kan han skjønne hvorfor Louis reagerte som han gjorde.

- Jeg skjønner at det kunne se ut som et skikkelig drittsekkstunt der og da for utenforstående. Så jeg skjønner at Pierre reagerte som han gjorde når jeg ser tilbake på det. I dag er Pierre og jeg gode venner, og har det alltid morsomt når vi er sammen, sier Liedholm.

Ikke første gang

Dette er imidlertid ikke første gang Pierre Louis får hisset på seg andre deltakere. For noen uker siden var det Ulrik Giske det imidlertid kokte over for etter at Siv Meyer, som han hadde et godt øye til på det tidspunktet, uttalte at hun heller ville utføre oralsex på Louis enn ham.

- Jeg kan ikke huske sånn egentlig hva som skjedde. Men «dramaqueenen» i meg kommer tydelig frem. Det ble raskt en opphisset stemning. Jeg innså vel til slutt at det ble veldig teit, men da var det på mange måter for sent, fortalte Giske til Nettavisen den gang.

Se klippet under:

Foreløpig har alle opphetede situasjoner inne på villaen løst seg på en rolig måte. Hadde det derimot eskalert, har produksjonen i «Ex on the Beach» en fast prosedyre:

- Produksjonen følger til enhver tid med på hva som foregår i villaen, og vi har nulltoleranse for enhver form for vold. Hvis situasjonen hadde eskalert, ville produksjonen gått inn og roet gemyttene. Som regel klarer derimot deltakerne selv å løse konfliktene som oppstår, har presseansvarlig for «Ex on the Beach», Ola-Magnus Svihus, uttalt til Nettavisen tidligere.