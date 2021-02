Pierre Louis mente han var for gammel for reality. Derfor ble han overbevist

Disse sjekker inn som årets ekser i «Ex on the Beach – Afterski».

Torsdag er det premiere på «Ex on the Beach – Afterski», der sommer og sol er byttet ut med vinter og norsk fjellheim.

De første deltakerne flyttet inn på en luksushytte i Hemsedal i midten av januar, og nå kan Nettavisen avsløre hvem som sjekker inn i løpet av oppholdet. En av dem er svenske Pierre Louis - som allerede er godt kjent med skandaleprogrammet.

Han har tidligere vært med på både «Ex on the Beach» og «Paradise Hotel», og gjorde i fjor debut som programleder for «Singletown». Da han fikk programlederjobben sa han at han til Nettavisen at han selv aldri kunne deltatt i programmet, og overfor TV 2 har han tidligere uttalt at han tror tiden med reality-TV er over. Nå har han derimot snudd.

– Til mitt forsvar sa jeg at man aldri skal si aldri, men at jeg kanskje har blitt litt for gammel til det. Det er jeg også, så oppholdet mitt blir ikke så langt. Det var en av forutsetningene for at jeg takket ja, sier Louis til Nettavisen.

Takket egentlig nei

Realitydeltakeren røper imidlertid at han egentlig takket nei da han ble spurt om å være med.

– Jeg takket nei først, og sa at jeg ikke orket en sesong til. Men siden det var så nærme og vi i tillegg var i lockdown og ikke gjorde noen ting, tenkte jeg at en svipptur innom litt fest for å hilse på årets deltakere hadde vært gøy, sier Louis.

At han måtte i karantene gjorde ingenting.

– Det ble det samme som å sitte i lockdown hjemme, om ikke bedre. Hvem takker nei til et luksushotell med roomservice på døra når det uansett ikke er noe som skjer?

– Hvordan blir årets sesong, er det annerledes å være i den norske fjellheimen enn på stranden i Brasil?

– Det var fett, faktisk. Det er kult å kunne være med på noe nytt, og jeg har heller ikke vært i Hemsedal før. Konseptet er likevel ikke forandret. Det spiller ingen rolle hvor du plasser de deltakerne, de finner drama likevel. For min del blir mitt opphold veldig rolig. Jeg er ikke like gal lenger, og jeg fikk vel bekreftet at jeg er blitt for gammel, fastslår realitydeltakeren.

Andreas Østerøy



Også Andreas Østerøy er godt kjent med reality. Han har tidligere vært med på «Ex on the Beach», og også vært å se i «Ex and the City». Denne gangen søker han kjærligheten.

– Jeg har jo lyst til å finne en flørt, en kjæreste. Og jeg synes det er vanskelig å date når jeg har vært på TV, for folk dømmer så mye og har mange tanker om hvem du er. Så da er det like greit å være med på et program og finne noen nye på TV, sier han til Nettavisen om comebacket i realityserien.

Østerøy kommer inn som joker, og har dermed ingen ekser i hytta når han sjekker inn.

Han tror seerne vil se en ny side av ham denne gangen.

– Jeg viser nok en mye mer sårbar side av meg selv i denne sesongen. Så jeg er litt spent på hvordan folk kommer til å ta det. Også får man nok se meg veldig sinna denne gangen, jeg tror ikke jeg har vist så mye sinne tidligere, forteller Østerøy.

– Men jeg er fortsatt meg selv der inne, og jeg kan love at det skjer mye rart. Jeg trodde egentlig at det skulle bli litt kjedelig i og med at det er spilt inn i Norge, men det ble det ikke. Det skjer mye som aldri har skjedd i «Ex on the Beach»-historien før, også kan jeg love et sjokk underveis som aldri har vært vist på TV, sier han - og hinter om at det er seksuelt.

Christian Andre Louis Brennhovd

Etter det han selv beskriver som et «jævlig bra» opphold på «Ex on the Beach» i fjor, er Christian Andre Louis Brennhovd snart tilbake i samme realityprogram for runde nummer to.

– Jeg elsker afterski, det er det beste jeg vet. Så da jeg hørte rykter om at det skulle bli afterski-sesong, sendte jeg melding til produksjonen og ba om å bli med, forteller han.

I utgangspunktet skulle Brennhovd ha vært med fra start, men da han brøt karantenereglene ble innsjekken utsatt. Han sjekker inn som joker, uten noen av eksene inne i hytta.

– Jeg dreit meg ut i karantene og dro på trening, så da måtte jeg i en ny karantene i ti dager. Så da fikk jeg mildt sagt overtenning da jeg endelig fikk komme inn, sier han og ler.

I fjor fant Brennhovd tilbake til eksen Sandra Fjeldberg da han deltok i samme program, og etter et brudd med henne i november sjekket han inn med en helt annen innstilling i år.

– Jeg sa med en gang at i år skal jeg ha det gøy, gi faen i alt og ikke få følelser for noen, sier han.

Brennovd kan love seerne en «helt sjuk» sesong.

– Jeg tror dette blir den beste sesongen på lenge. Folk bør glede seg, og det er blant annet en beryktet trekant der inne som jeg er veldig spent på å se. Også blir det helt jævlig mye drama, og dere får nok se en Christian dere sent vil glemme.

Caroline Nitter Gruber

I likhet med Østerøy, sjekker også Caroline Nitter Gruber inn som joker i årets «Ex on the Beach – Afterski».

– Ingens eks, ingen bekymringer. Jeg kommer inn som en liten surprise for å røre litt i gryta der, sier hun til Nettavisen.

Gruber har aldri vært med i reality før, og hadde heller ikke trodd hun noen gang kom til å være med på det. Så kom koronapandemien, og brått var hun på en hytte i Hemsedal.

– Korona made me do it, ler hun og legger til:

– I kjedsomheten tyr man til andre ting man kanskje ikke ville gjort ellers. Så det var overhodet ikke planlagt. Jeg hadde tenkt meg inn på et studie, men så tok jeg en u-sving.

Hun kan love reality-seerne en svært innholdsrik sesong.

– Det blir krangling, sex, dagsfylla, spådame, dater, utflukter, fester, kostymer, vennskap, hat. Det blir hele spekteret.

Marius Gunnerud Forodden

Marius Gunnerud Forodden sjekker inn som eksen til Monica «Moccababe» Gausdal. Til Nettavisen forteller han at de to er gode venner, og at han ikke fryktet å møte henne.

En ny «Moccababe»-romanse ville han derimot ikke ha.

– Jeg skjønte jo at hun satt og ventet på meg, for jeg hadde jo hørt noen rykter. Men jeg meldte meg egentlig bare på for å oppleve noe nytt. Og jeg er sinnssykt glad i afterski, sier han.

Han lover god TV i den kommende sesongen.

– Det blir jævlig mye drama, jævlig bra stemning, jævlig mye alkohol, jævlig bra stemning, og jævlig bra fester.

Utover de ovennevnte, sjekker også disse deltakerne inn:

Hans Jonas Olofsson

Karoline Bjørgvik Holm

Marielle Christina Trædal

Nathan Lamont

Martine Madeleine Baardseng

