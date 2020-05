Pierre Louis hadde som mål å gjøre noe ingen andre har gjort på «Ex on the Beach». Det lyktes han med.

Pierre Louis har blitt godt kjent med realitykonsepter som «Paradise Hotel» og «Ex on the Beach», og er i år med i sistnevnte konsept for andre gang. I tillegg har han vært med i den svenske versjonen, og vet med andre ord hvilke ingredienser som trengs for å lage underholdende reality-tv.

I år ønsket han derfor å gjøre noe ingen har gjort før, ettersom han synes realityserier har blitt kjedelig fordi alle «oppfører seg som engler», som han selv beskriver det.

– Så da tenkte jeg at jeg skulle gjøre det motsatte, forteller Pierre til Nettavisen og ler.

Pierre er godt fornøyd med å ha nådd målet om å ligge med alle jentene i villaen. Foto: Discovery

Har ligget med alle jentene

Og svensken lyktes med akkurat det. Han gjør det ingen har gjort før, og har nå prestert å ligge med samtlige av jentene inne i luksusvillaen. Sistemann i rekka var Vivian Sætre, som kom inn som en av «eksene» til Pierres bror, Daniel Louis.

Med det har begge brødrene ligget med to av de samme jentene inne i villaen. Det var også en av grunnene til at Vivian faktisk endte opp med å gå til sengs med Pierre - at også en av de andre jentene hadde ligget med dem begge.

For Vivian hadde egentlig ikke planer om å ha sex med Pierre, med tanke på at hun allerede hadde ligget med den andre Louis-broren.

– Jeg sa jo hele tiden at Pierre var den jeg synes var finest, men jeg hadde ikke så lyst til å ligge med ham siden jeg kom inn som eksen til Daniel. For jeg var ikke så gira på å ligge med brødre, egentlig. Men jeg tror det bare ble litt sånn at siden Pernille allerede hadde gjort det så ble det litt mindre stress. Så da tenkte jeg bare «fuck it», sier hun til Nettavisen.

Vivian var i utgangspunktet negativ til å ligge med Pierre. Foto: Discovery

Pierre har på sin side ikke noe problem med å ha ligget med de samme damene som broren, men understreker at det nok aldri ville skjedd på utsiden.

– Sånn ble det bare. Det er jo ikke kjempenice, men «Ex on the Beach» er et rart sted. Jeg er ikke sånn hjemme. Det blir litt mer grisete når man er innestengt der, sier han.

«Mannehore»

I kveldens episode beskriver Pierre seg selv som en «mannehore», og sier han trives med det. Nå i ettertid vil han ikke si beskrivelsen stemmer helt overens med hvordan han oppfører seg hjemme, men påpeker at alt var annerledes inne i villaen.

– Jeg mistet det jo helt der inne etter så lang tid. Så da ble det til at jeg satt på dagtid og planla hvem jeg skulle gå etter, for så å gå etter dem på kvelden. Det var ikke så mye annet å gjøre, forteller han.

Det å ligge med alle jentene var ikke en plan han hadde fra starten, men Pierre legger ikke skjul på at det ble et naturlig mål etter hvert som antallet sengepartnere økte.

– Det var ikke planen da jeg kom inn, men jeg hadde jo en plan om å gjøre noe som ingen har gjort før. Jeg ville bare lage bra tv. Men det er klart, jeg angrer litt nå, selv om det er gøy å se på. For jeg er jo egentlig ikke en sånn type. Men det ble bra tv. Jeg gikk inn for å lage best mulig tv, og det fikk jeg til, fastslår han.

Skjønte tegningen

Vivian Sætre, som altså ikke egentlig hadde planer om å gi etter for Pierre, synes i ettertid at hele situasjonen bare var morsom.

– Jeg var jo der bare for å ha det gøy selv. Så det ble bare en morsom greie der og da, sier hun til Nettavisen.

Pierre fikk omsider Vivian til sengs. Foto: Discovery

Hun var på forhånd klar over at Pierre hadde en plan, ettersom hun hørte snakk om at han hadde vært på så godt som alle jentene - og visste at hun var den siste på svenskens sjekkliste.

– Jeg var jo inne i huset, så såpass skjønte jeg. Og jeg hadde aldri og fikk heller ikke noen følelser for Pierre, sier hun, og understreker at hun aldri på noe tidspunkt følte seg «brukt» for å fullføre et oppdrag.

– Det ble bare en morsom greie der og da, forsikrer hun.