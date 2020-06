Pierre og Daniel Louis blir programledere

De svenske realitybrødrene skal lede Dplays nye satsning, «Singletown».

– Jeg har lenge ønsket å gjøre en karriere innen TV, og det er muligens en klisjé å si det, men denne jobben er en drøm som går i oppfyllelse. «Singletown» er en gøy twist på datingshow vi både elsker og har deltatt i. Jeg gleder meg til å møte deltakerne og lede dem gjennom fire uker i Oslo, både som programleder og som mentor, og det beste av alt er at jeg får gjøre det sammen med broren min, sier Pierre Louis i en pressemelding.

Helt siden deltakelsen i «Paradise Hotel» i 2015 har Pierre Louis slått seg opp som kanskje den mest rutinerte realitydeltakeren her til lands.

Etter «Paradise Hotel»-deltakelen har han vært med i både den andre og tredje sesongen av «Ex on the Beach» sammen med broren, Daniel Louis. Pierre har også dukket opp på skjermen i de svenske versjonene av programmene.

Nå skal de to brødrene altså lede den nye realitysatsningen til Dplay.

- Bred erfaring som single menn

«Singeltown» er en ny festreality som sendes på Dplay til høsten. Konseptet går ut på at kjærestepar setter forholdet på pause i fire uker for å teste ut singellivet.

Til tross for at Daniel Louis, som venter sitt første barn, ser ut til å ha lagt singel-tilværelsen bak seg, legger han ikke skjul på at han har bred erfaring fra singellivet fra før av.

- Jeg har jo lagt singel-tilværelsen bak meg, og er fullt i gang med å «brande» meg mer som en «DILF» (dad I'd like to fuck, journ. anm.). På den annen side har både Pierre og jeg ganske bred erfaring som single menn, så jeg tror vi kan bidra med en del gode tips til deltakerne underveis i programmet. Det blir deilig å kunne være den som gir beskjedene, heller enn å bli beordret rundt av «pæddan», sier Daniel Louis i pressemeldingen.

Ikke bare programledere

I tillegg til å lede selve programmet skal de populære brødrene også fungere som mentorer for parene i serien.

Discovery er overbevist om at de har funnet riktige mennesker til jobben.

– Jeg tror ikke det er noen av deltakerne i våre programmer som har fått kastet betegnelsen «legende» etter seg flere ganger enn Pierre i årets sesong av «Ex», sier Magnus Vatn, programdirektør i Discovery Networks, i pressemeldingen.

– Både han og broren Daniel har vist en evne til å både underholde og balansere konflikt, som jeg tror kommer til å gi et ekstra løft til «Singletown». Vi har hatt seerrekorder med «Ex on the Beach» og «Ex and the City» på Dplay i vår, og det blir gøy å se hva brødrene Louis leverer i «Singletown» til høsten, fortsetter han.