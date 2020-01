Piers Morgan delte privat melding fra Meghan Markle - blir beskyldt for å være «en ekstrem stalker»

Piers Morgan har alltid kritisert Meghan og Harry, men han siste uttalelse får folk til å gremmes.

Den britiske tv-profilen Piers Morgan er videns kjent for å lufte sine meninger om hva enn det måtte være, og prins Harry og hans forhold til Meghan Markle er blant det som har fått gjennomgå av Morgan.

Bakgrunnen for den iskalde stemningen er blant annet at Piers Morgan følte at den tidligere Suits-skuespiller Meghan Markle droppet ham og vennskapet deres da hun tredde inn i de kongelige kretser.

Les også: Dronning Elizabeth godtar Harry og Meghans ønske

Da Harry fikk sin Meghan fortalte Morgan om nettopp dette på spalteplass i avisen Daily Mail, og fra å ha ment at hun var et perfekt prinsesseemne, har tv-profilen gått over til en helt andre beskrivelser.

Senest kalte han Meghan for hjerteløs i sin avisspalte, og gjennom årenes løp har han beskrevet henne som både falsk og en person som har brukt ekteskapet sitt med den britiske prinsen for å nå toppen av berømmelse. Dette har åpenbart ikke falt i god jord, og feiden mellom de to partene, Morgan og Harry og Meghan, har foregått i åresvis.

Dermed kommer det neppe som noen overraskelse at «Good Morning Britain»-programleder Morgan nå er tiltagende forbanna på det britiske, rojale paret som ønsker å bryte ut av kongehuset og tjene egne penger.

Les også: Hertuginne Meghan takket ja til Disney-samarbeid. Så gikk dette bildet viralt

Deler privat melding fra Meghan

Nå har han på ny utlevert Meghan, og denne gang skal det være en privat Twitter-melding fra 2015 som han deler som et bilde på sin Twitter-profil.

– Vel, hei der - takk for at du fulgte meg! Jeg er en stor fan av deg, skriver det som angivelig skal være Meghan Markle, på den tiden skuespiller i Suits.

Året etter meldingen skal ha blitt sendt, møtte Meghan for første gang prins Harry.

Man kan trygt si at tonen er en annen mellom Piers Morgan og Meghan er en annen i dag, og det er nettopp dette Morgan skriver til bildet.

– I lykkeligere tider... Når Meghan skled inn i mine private meldinger for første gang. Det må være innafor å si at hun sannsynligvis ikke er en så 'stor fan' av meg nå, skriver han.

Les også: Superstjernen: - Meghan rives i filler

Får krass kritikk

Delingen av meldingen virker kanskje relativt uskyldig, men for mange er dette dråpen som gjør at de har fått nok av Morgans hersing med hertuginnen.

På Twitter har han nemlig fått hard skyts for at han delte det som en gang var en velment og privat melding fra Meghan Markle.

Flere påpeker spesielt at han er besatt av henne og noen insinuerer at tv-profilen egentlig er forelsket i Markle.

– Din besettelse av Meghan Markle er forbi usunn, den er på grensen til ekkel, skriver en bruker.

– Du er rar, en ekstrem stalker, skriver en annen.

På Twitter er det også flere som reagerer på at Piers Morgans kone godtar hetsen og den påståtte besettelsen hans av Meghan Markle.

– Det er vilt at du har en kone som synes alt dette er greit, skriver en Twitter-bruker.

– Du er besatt av Meghan. Det er ikke sunt. Voks opp!

– Dude, du fremstår som meget, meget ekkel, skriver en annen.

Flere mener også at Morgans konstante kritikk av Markle har nådd sitt metningspunkt og at timingen er dårlig.

– For f**n Piers, gi henne en pause. Hun har nok greier å styre med.