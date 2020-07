Piers Morgan har korona-kritisert flere kjendiser. Nå får han selv høre det

Programlederen reiste til Frankrike så fort reiserådene ble endret.

I denne saken finner du noen av de mest aktuelle kjendis-snakkisene fra inn- og utland akkurat nå.

Koronaviruset satte brått en stopper for så godt som alle reiser over landegrensene tidligere i år, og folk ble oppfordret til å holde seg hjemme mens myndigheter verden over gjorde sitt beste for å hindre spredningen av viruset.

Nå åpnes samfunnet gradvis, og flere land har åpnet for utenlandsreiser til enkelte land uten at man må i karantene ved hjemreise. Dette gjelder også her til lands, der nordmenn kan reise til blant annet Hellas, Italia, Frankrike og Spania.

Frankrike er også åpent for briter, og en av dem som har benyttet anledningen til å ta seg en ferietur, er den britiske programlederen Piers Morgan (55). Det får flere til å rase.

Ferierer i Frankrike

55-åringen er blant dem som har snakket høyest hva gjelder å kritisere andre kjendisers oppførsel under koronakrisen.

I mars delte han blant annet en liste med 20 kjendiser han omtalte som «covidiots». Programlederen mente samtlige på listen, blant andre Taylor Swift (30), Kim Kardashian (39), Donald Trump (74) og Madonna (61), burde skamme seg over hvordan de håndterte den pågående koronapandemien.

Da reiserådene ble lettet på hoppet Morgan på et fly til Frankrike, og i kommentarfeltene under hans nyeste bilder på Instagram er det flere som reagerer på at han velger å reise ut av landet mens pandemien fortsatt står på i verden.

Ifølge OK! blir han blant annet beskrevet som en «hykler».

– Du hadde slaktet dem

«Hvorfor sier du én ting på tv, også gjør du det motsatte?», spør en, og refererer til hvordan Morgan har vært kritisk til at ikke flere holder seg hjemme under koronapandemien.

«...mens andre holder seg hjemme og redder liv», lyder en annen kommentar.

«Mange politikere, helsearbeidere og andre er også utslitt og vil gjerne reise bort, og du hadde slaktet dem i sosiale medier hvis de hadde gjort det. Du er en hykler», skriver en tredje.

Morgan selv har ikke kommentert kritikken, og det er ikke kjent hvor lenge han skal bli værende i utlandet. Han har imidlertid full rett til å reise, men selv om grensene har åpnet anbefaler myndighetene å unngå unødvendige reiser.

Gråtkvalt bønn til mødre

Skuespiller og country-sanger Jana Kramer (36) ble i 2018 mor for andre gang, da sønnen Jace kom til verden.

På Instagram deler hun til stadighet bilder av familielivet, og sett utenfra ser alt til å være fryd og gammen for Kramer, ektemannen og deres to barn. 36-åringens nyeste bilde står derimot i stor kontrast til resten av innleggene hun har delt.

Med et trist blikk rett i kameraet og tårer rennende nedover ansiktet, deler Kramer en personlig utfordring hun står overfor med yngstesønnen - og ber samtidig om å få hjelp.

«Dette er morskap. Utslitt, revnede hjertestrenger, gråtende i et mørkt rom mens du venter på at barnet ditt skal sovne fordi du også er utslitt», skriver 36-åringen innledningsvis.

Videre forklarer hun at hun aldri har hørt sønnen skrike som han gjør nå, og at hjertet hennes knuser. Kramer skriver at sønnen sliter med å sovne, og at han samtidig har vondt fordi alle de fire jekslene hans er på vei ut. Smokken kaster han fra seg, og Kramer har fått beskjed om å la ham gråte.

«Jeg har blitt fortalt at jeg ikke skal gå inn og gi ham den (smokken, journ. anm.), men å høre ham så lei seg får meg til å bli sånn her», skriver hun.

Avslutningsvis søker tobarnsmoren råd fra andre mødre.

«Vær så, vær så snill, mødre. Fortell meg at det blir bedre snart?! Noen tips?!?» bønnfaller hun, før hun avslutter med å forklare at hun kun deler bildet for å få «mamma-støtte».

Jana Kramers bilde har i skrivende stund fått mer enn 140.000 likerklikk, og i kommentarfeltet er det flere som deler sine beste råd og sender varme tanker hennes vei.

Slår tilbake: – Dette er meg

Britney Spears (38) er også aktiv på Instagram, og har det siste året delt en rekke videoer der hun både filmer seg selv, danser og viser frem diverse antrekk på en fiktiv catwalk.

Videoene har fått mye oppmerksomhet, både positiv og negativ, men det er også enkelte som har reagert på innholdet og er usikre på om sangstjernen har det bra. Blant annet har emneknaggene #FreeBritney og #SaveBritney trendet i sosiale medier, men nå slår 38-åringen selv tilbake.

I helgen delte Spears et bilde der hun forklarer at hun er hundre prosent seg selv på Instagram.

«Jeg skjønner at noen kanskje ikke liker innleggene mine eller i det hele tatt skjønner dem, men dette er meg som er lykkelig. Dette er meg som er autentisk og så ekte som du får det», skriver hun, og ber andre følge hennes eksempel.

«Jeg vil inspirerer andre til å gjøre det samme og bare være seg selv uten å glede andre. Det er nøkkelen til lykke».

I kommentarfeltet er det flere som setter pris på at Spears har lagt merke til bekymringene og takker for åpenheten.

Enkelte er derimot ikke overbevist.

«Du bør ha en livesending så vi kan se at du er ok og kan snakke for deg selv. Vi trenger å vite at Britney er der inne og har ansvar for sine egne sosiale medier», skriver en.