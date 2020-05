Piers Morgan har kritisert Meghan i flere år. Nå legger han seg flat

– Har jeg dratt det litt for langt? Antakelig.

Skamløs, bortskjemt, grinete, selvopptatt og egosentrisk. Det er bare noe av det den britiske programlederen Piers Morgan (55) har kalt Meghan Markle (38) de siste årene.

Kritikken har for det meste haglet i tv-programmet «Good Morning Britain», der Morgan er programleder.

Titt og ofte har 55-åringen liret av seg kritiske kommentarer om Meghan og ektemannen, prins Harry (35), om alt fra familieforhold, kjendisstatus, barneoppdragelse og personlige valg. Blant annet har Morgan vært svært kritisk til hertugparets valg om å trekke seg tilbake fra kongehuset.

Nå erkjenner 55-åringen at han trolig har vært litt for krass i kritikken. Det gjør han i et større intervju med The Sunday Times (krever innlogging).

Tar selvkritikk

Morgan har som nevnt ved flere anledninger kritisert Meghan på en svært offentlig plattform - i tv-programmet han leder hver morgen. Overfor avisen innrømmer han at det sannsynligvis ikke er så lurt å gjøre ting for personlig når man jobber som spaltist.

På spørsmål om hvordan han har omtalt hertuginnen og ektemannen, svarer han:

– Har jeg dratt det litt for langt? Antakelig. Tror jeg det vil styre hvordan jeg snakker om dem fremover? Absolutt.

Morgan mener han som journalist er best på ting som virkelig betyr noe, og har en formening om hvorfor han til tider kaster ut kritikk til det han mener er «folk som aldri kommer til å endre mening».

– Det er i tider med relativt mye fred, ro, stillhet og tør jeg si kjedsomhet, som til tider kan bringe frem det verste i meg, hevder Morgan.

Forsvarte seg

Morgans kritikk mot hertugparet har skapt reaksjoner gjennom en årrekke. Uttalelsene hans er blitt sitert av aviser verden over, og også tv-seerne har reagert på enkelte av kommentarene han har liret av seg.

I januar så han seg nødt til å forsvare de mange kommentarene om Meghan, og la til grunn at det var flere årsaker til at han stadig kritiserte henne.

– Folk sier jeg er for kritisk til Meghan Markle. Men hun har droppet familien sin, droppet faren sin, droppet mesteparten av sine tidligere venner, separert Harry fra William - og nå også separert ham fra kongefamilien, skrev han på Twitter.

Forsvarstalen så derimot ikke ut til å ha noen effekt på de som synes han er i overkant kritisk, og blant annet fikk han høre det etter at han i mars kritiserte Meghan for å reise til Storbritannia uten sønnen Archie (1).

Meghan og Harry lot sønnen være igjen i Canada da de i mars gjennomførte sine siste offisielle oppdrag som medlemmer av den britiske kongefamilien. Foto: (NTB Scanpix)

Da påpekte mange at Meghan hadde etterlatt sønnen nettopp for å holde ham trygg, ettersom koronaviruset herjet flere steder i verden. Mens Harry og Meghan gjennomførte sine siste offisielle oppdrag som kongelige, var sønnen igjen i Canada.

– På grensen til ekkel

Morgan har altså kritisert det meste Meghan og Harry har gjort de siste årene, og i januar delte han en personlig Twitter-melding fra det som skal være hertuginnen – for å understreke poenget om at han mener hun har brutt med tidligere bekjentskaper for å komme opp og frem selv.

Meldingen skal ha blitt sendt i 2015, da Morgan begynte å følge den tidligere «Suits»-skuespilleren på Twitter.

– I lykkeligere tider... Da Meghan skled inn i mine private meldinger for første gang. Det må være innafor å si at hun sannsynligvis ikke er en så 'stor fan' av meg nå, skrev han til meldingen fra Meghan, som lød slik:

«Vel, hei der - takk for at du fulgte meg! Jeg er en stor fan av deg».

Innlegget slo derimot heller tilbake på Morgan, som fikk høre det fra fansen. Blant annet fikk han kritikk for å dele det som den gang var en velment og privat melding.

Flere mente han var besatt av henne, og enkelte insinuerte at tv-profilen egentlig er forelsket i 38-åringen.

– Din besettelse av Meghan Markle er forbi usunn, den er på grensen til ekkel, lød en av reaksjonene.