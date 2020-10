Sønnens korona-klaging falt ikke i god jord hos Piers Morgan.

Den britiske programlederen Piers Morgan (55) er ikke ukjent for å rase fra seg både i morgenprogrammet «Good Morning Britain» og i sosiale medier, og ofte er det kjendisene som får høre det. Nå er det derimot sønnens tur.

55-åringen er blant dem som har snakket høyest hva gjelder å kritisere andre kjendisers oppførsel under koronakrisen.

I mars delte han blant annet en liste med 20 kjendiser han omtalte som «covidiots». Programlederen mente samtlige på listen, blant andre Taylor Swift (30), Kim Kardashian (39), Donald Trump (74) og Madonna (61), burde skamme seg over hvordan de håndterte den pågående koronapandemien.

Da sønnen til programlederen, Spencer Morgan (27), torsdag delte et innlegg på Twitter der han er svært kritisk til at koronatiltakene igjen strammes inn i London, der han er bosatt, fikk 27-åringen en streng beskjed fra faren sin i retur.

– Ta deg sammen

I innlegget på Twitter skriver Morgans sønn blant annet at britene «i dag sier farvel til så godt som alle aspekter ved livet som gjør det verdt å leve». 27-åringen avslutter det slik:

«Kos dere med 'den nye normalen', for det skal ikke jeg gjøre».

Piers Morgan responderer ved å vise til sønnens oldemor.

«Oldemoren din tilbragte fem år av 20-årene under andre verdenskrig. Etter det nøt hun 70 år med et morsomt liv. Du har gjennomgått fem måneder med milde ulemper til sammenlikning. Ta deg sammen», freser han mot sønnen.

Reaksjonene på 55-åringens innlegg er imidlertid blandede, da flere blant annet påpeker at det ikke kan kalles «milde ulemper» for de som faktisk har mistet jobben og inntekten sin som følge av virusutbruddet - som nå pågått siden mars.

Spencer Morgan har foreløpig ikke svart på farens utbrudd.

Letter på sløret om kjæresten

I begynnelsen av august kunne den svenske sangeren Zara Larsson (22) avsløre at hun har fått seg ny kjæreste, men siden da har hun holdt kortene tett til brystet om kjæresten.

Blant annet har hun ikke fortalt hvem han er, men ifølge svenske Hänt er det flere som hevder 22-åringen har latt seg sjarmere av Lamin Holmén, som er både danser og modell.

Da forholdet ble kjent sa Larsson at det var relativt nytt og at hun er forelsket, og overfor Daily Mail røper hun nå litt mer.

– Jeg er sammen med noen, og vi er veldig lykkelige. Vi har kjent hverandre i flere år, sier hun.

FORELSKET: Zara Larssons utkårede er en hun har kjent lenge. Foto: NTB

Videre forteller sangstjernen hvorfor hun er såpass privat og ikke deler flere detaljer rundt det ferske forholdet.

– Forholdet vårt er superchill og privat, noe som er deilig, for det forrige forholdet mitt var veldig offentlig. Det er deilig, for nå som jeg har blitt eldre har jeg forstått at livet mitt ikke trenger å være noe som andre folk skal bry seg om, sier hun.

Hyller kona på Twitter

I begynnelsen av oktober delte Chrissy Teigen (34) et hjerteskjærende innlegg på Instagram der hun skrev at hun og ektemannen, John Legend (41), hadde mistet sin ufødte sønn etter at hun ble lagt inn på sykehuset med blødninger.

Da John Legend returnerte til scenen etter den tunge nyheten tidligere denne uken sang han for kona, og torsdag delte han flere innlegg på Twitter der han hyller henne.

«Dette er for Chrissy. Jeg elsker deg og setter så stor pris på deg og familien vår. Vi har gått gjennom de høyeste oppturene og laveste nedturene sammen. Å se deg bære frem barna våre har vært så rørende», skriver han i det første innlegget, der han har lagt ved en video av opptredenen sin.

Videre følger han opp med innlegg der han hyller styrken til Teigen gjennom tøffe tider, og avslører i et annet at sangen han fremførte under Billboard Awards ble skrevet til henne.

«Jeg er sikker på at så lenge vi går på denne jorden, vil vi holde hverandres hender gjennom alle tårer, gjennom opp- og nedturer, gjennom hver test», skriver 41-åringen til kona.

I de siste innleggene takker «All of me»-sangeren for all støtten de har fått den siste tiden.