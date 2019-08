Pilotfrue gir seg i «Bloggerne»: - Vil ha mer tid på skjermen - uten å dele med så mange andre

Julianne og Ulrik Nygård takker for seg i «Bloggerne».

GRIEGHALLEN (Nettavisen): Den ellevte sesongen av «Bloggerne» er godt i gang på TV 2, og etter all sannsynlighet vil serien også lage en tolvte sesong.

Men det blir uten Julianne Nygård, bedre kjent som «Pilotfrue», og ektemannen Ulrik. Paret slutter nemlig i «Bloggerne», melder Se og hør.

- Vi har vært med i fire sesonger og det er så mange store, fine profiler i Bloggerne nå, slik at tiden til hver enkelt blir mindre. Vi føler vi har mer å vise frem og da følte vi dette var et naturlig steg, sier Ulrik til Nettavisen på rød løper i Grieghallen.

- Jeg tror vi har vokst litt videre. Nå har vi lyst til å ta noen nye steg i livet. Vi har mye mer tid til å produsere noe morsomt, legger Julianne til.

Paret sier at de forlater TV 2 med gode minner.

- Det er ingen dramatikk rundt dette. Vi har hatt det fantastisk gøy med TV 2 og den gjengen som har produsert «Bloggerne», forsikrer Ulrik.

Avkrefter ryktene

Paret har informert TV 2 om at de gir seg etter fire sesonger i «Bloggerne».

- Planen er at vi skal lage noe som er mer vårt eget. Det handler mer om at vi vil ha mer tid på skjermen selv, i stedet for å dele det med så mange andre, sier Ulrik.

- Ryktene går om at årsaken til at dere trekker dere er at dere ikke vil eksponere sønnen deres, Severin, mer. Stemmer det?

- Vi har alltid hatt en plan om at Severin ikke skal bli eksponert mer enn nødvendig. Men vi tar han med på det som er naturlig fra vår hverdag, men vil ikke bruke han til å eksponere oss selv, sier Ulrik.

I den siste sesongen av «Bloggerne» har seerne imidlertid fått se en del til Severin.

- Han har jo vært hjemme med meg 24 timer i døgnet. Nå er han i barnehagen og har mer egentid med Ulrik, og da kan vi finne på litt mer sprell, sier Julianne.

- Blir kastet ut av vaskerne

Julianne og ektemannen har en sønn, Severin (1). Det var en tung prosess for paret å få babydrømmen oppfylt, og paret delte åpenhjertig om prosessen.

Nå drømmer de om å få et barn til, men er åpne for andre muligheter enn prøverør.

- Vi har lyst på barn, men ikke hvis det blir en like lang og tøff prosess som sist. Enten så skjer det, eller så finnes det alternativer, sa Ulrik til Nettavisen tidligere i sommer.

Paret har store planer om å kose seg på fest i Bergen torsdag kveld.

- Vi er alltid de som holder ut lengst. Vi blir kastet ut av lokalene av vaskerne til slutt, ler Ulrik, og legger til:

- Og i kveld er det så mange kule folk her! Så vi går «all in», i dag blir det gøy.

Skjermer kjæresten

«Bloggerne» følger en rekke bloggere og influensere i deres hverdag.

I tillegg til Pilotfrue og ektemannen, får TV-seerne bli bedre kjent med Caroline Berg Eriksen og hennes familie, Martine Lunde og kjæresten Aleksander Sæterstøl, Anniken «Annijor» Jørgensen, Sofie Caroline Nilsen og Linnéa Myhre.

Sistnevnte er sammen med artist Sondre Lerche, men han får ikke TV-seerne se mye til.

- Jeg har egentlig ikke spurt om han har lyst til å være en del av det i det hele tatt, men har er litt med. Han er ikke så interessert i blogg-tilværelsen og det skal han få lov til å slippe, sier Myhre.