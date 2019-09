Pilotfrue Julianne Nygård og mannen Ulrik var uenige om au pair: Derfor endret Ulrik mening

Stemningen var amper da paret skaffet au pair, men nå forteller Pilotfrue og mannen om alle forventningene de har til au pairen.

I dagens episode av «Bloggerne» får vi se Julianne «Pilotfrue» Nygård og mannen Ulrik diskutere om de bør skaffe seg au pair.

Selv om det var delte meninger i Nygård-leiren, har paret likevel valgt å anskaffe au pair. I oktober ankommer en filippinsk jente til parets villa i Asker, og planen er at hun skal bli i to år.

Dette skal au pairen gjøre

– Hverdagen vår går fint rundt uten en au pair, men vi har sett behovet fordi Ulrik er mye borte på grunn av jobb. Da er det et stort pluss at jeg kan ha to ekstra hender, med hjelp til vårt store hus, to hunder og Severin, forteller Julianne.

Au pairen skal jobbe maks 30 timer i uka og har krav på fri utenom det.

– Hun skal ikke erstatte noe, det er på ingen måte som en kokk eller en vaskehjelp, men hun skal være med i husholdningen og kan bidra med lettere husarbeid og oppgaver, forteller Ulrik.

BLE OVERRASKET: Ulrik jobber som pilot og er derfor borte i lengre perioder om gangen, men da han var hjemme i pappaperm med Ulrik fikk han selv føle hvor alene Julianne er når han er på reisefot. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

– Hvilke oppgaver tenker dere hun skal gjøre?

– Vi ser for oss at hun skal få skape sin egen hverdag og bruke tiden sin på ting hun synes er kjekt å gjøre. Hun har jo nevnt at hun er glad i å lage mat og å gå tur, og hun har vært i en dansk familie tidligere hvor det var noen av oppgavene hun hadde.

– Kommer dere til å sende au pairen på foreldremøter og den type ting?

– Nei, nei. Det skal ikke være sånn at vi slutter å følge i barnehagen eller sånn, men det blir rett og slett en til som kan bidra i hverdagen, forteller Julianne.

Derfor endret Ulrik mening

– I episoden av «Bloggerne» var du ganske skeptisk til au pair, Ulrik. Hva fikk deg til å endre mening?

– Pappapermen fikk meg til å endre syn. Det er ikke jeg som er mye alene hjemme, men etter pappapermen har jeg vært mye alene med Severin og jeg har sett at det er krevende å få alle ting til å gå i boks. Han er avhengig av faste rutiner, og selv om han er over ett år sover han omtrent ikke på natten, som gjør at vi får veldig lite søvn.

Som pilot i Norwegian jobber Ulrik fem dager på og fire dager av.

– Jeg så på pappaperm som en ferie, og jeg tenkte å kjøre mye i båt og gå på kafé, men han ville jo ikke noe annet enn å ha pupp og gråt til puppen var tilstede, så da fristet det ikke så veldig å gå på kafé, ler Ulrik.

Har store forventninger

I villaen i Asker venter flere rom som au-pairen kan boltre seg i. Et stort soverom står klart med tilhørende bad og en stor tv-stue, samt tilgang til familiens treningsrom.

– Vi ser på oss selv som ganske hyggelige, så jeg tror jeg hadde likt å være au pair hjemme hos oss, sier Julianne med et smil.

Paret ser for seg at de vil ha mye glede av hverandres selskap, og håper at au pairen har lyst til å bli med dem både på hytta på fjellet og båtturer om sommeren.

– Om hun ikke vil være med på båttur og hytta og ta del i livet vårt når hun har fri så må hun ikke det, men vi håper jo det, forteller paret spent.

De innrømmer at de er fulle av forventninger og tror de vil bli tett knyttet til au pairen sin.

– Da vi skypet fortalte hun at hun er glad i å gå tur og gleder seg til å utforske Norge. Vi tror hun kommer til å stortrives, sier Ulrik.

Slik ser arbeidshverdagen ut

Da Julianne, som er blogger på heltid, delte nyheten i sine sosiale medier tidligere i høst fikk hun, kanskje ikke helt uventet, heftig kritikk.

– Det er fortsatt vanskelig for mange å se at blogging er en jobb. Mange negative reaksjoner gikk på at «jeg er jo bare hjemme», fordi jeg blogger og det gjør jeg stort sett hjemmefra, forteller Julianne.

– Hva gjør du egentlig i jobben?

– Mesteparten av tiden går med på å lage innhold til bloggen og å jobbe med annonsørene. Det er jeg selv som henter dem inn, går i møter og utformer annonsene, forteller Julianne.

Dermed står hun helt uavhengig av mediebyråer og management, og tar hele kaka av inntjening selv.

– Det aller fleste influencere eller bloggere får servert annonsører og ferdig planlagt budskap og layout, forklarer Ulrik og fortsetter:

PÅ VIFT: Julianne og Ulrik (t.h.) med resten av gjengen i «Bloggerne» på TV 2s høstlansering. Paret har de siste årene delt livet sitt i serien på tv, ved siden av jobben med blogg, sosiale medier og pilotyrket. Foto: Eivind Senneset, TV 2

– Julianne er med i hele prosessen og det gjør at vi sitter igjen med hele inntekten selv, istedenfor å gi 30-50 prosent til et mediebyrå. Det krever mer fordi man må følge opp alt selv, men det gjør også at du tjener mer enn de andre. Vi har barbert vekk alle sånne bloggutgifter det siste året, og da blir økonomien deretter, påpeker Ulrik.

Paret selv tror at kritikken kommer fordi de stolt viser frem sin lukrative livsstil.

– Dessverre for noen er vi veldig stolt av det vi får til, og vi viser frem de tingene vi har fått til og det synes ikke folk noe om. Folk mener at ting har kommet litt for lett til oss, men det er ingenting som har kommet gratis her, sier paret.

Pilotfrue ble i sin tid kjent fordi hun åpenhjertig delte kampen hun og Ulrik hadde med å få barn og gjentatte IVF-forsøk, før de endelig kunne avsløre at de ventet en sønn.

ETTERLENGTET: Høygravide Julianne og mannen Ulrik på lansering av «Bloggerne» våren 2018. Foto: Espen Solli/TV 2

Vil investere i forholdet: – Tenker på en gründermåte

Flere av kommentarene har også gått på at Julianne er lat, fordi hun tidligere har vært åpen om at de benytter seg av tjenester som blant annet vaskehjelp og folk som henter klesvasken.

– Vi har et stort hus og isteden for å bruke en arbeidsdag på å vaske huset kan vi heller jobbe en ekstra dag og så har vi tjent inn den vaskehjelpen mange ganger og kan heller bruke tiden på å gjøre noe bra sammen, sier Ulrik.

– Vi ser på det med en gründertankegang, og vi er jo det begge to. Det handler om økonomi og hva man vil prioritere, supplerer Julianne.

Paret ser at mange i deres situasjon krangler over oppgaver som må gjøres i hjemmet, og at de ser at de også kan havne i et negativt mønster. De er derfor veldig opptatt av å investere i forholdet.

– Skilsmissestatistikken er høy og vi vil ikke ende opp der. Jeg vil ikke bruke tid på ting jeg ikke har lyst til å gjøre, jeg vil være med Julianne og bruke tiden vår sammen best mulig, og ikke være stresset når vi er sammen.