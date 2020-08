«Pilotfrue» legger ned bloggen

– Synes ikke det er noe gøy lenger.

Julianne Nygård, kjent under bloggnavnet «Pilotfrue», slutter å blogge. Det skriver hun i et innlegg på Instagram.

Det var TV 2 som først omtalte saken.

– Jeg velger å slutte helt med bloggingen fordi jeg ikke synes det er gøy lenger, sier Nygård til «God kveld Norge».

– Føles skummelt

«Etter en lang og nødvendig pause har jeg endelig bestemt meg for å slutte å blogge», skriver hun i Instagram-innlegget.

Videre legger hun til at det føles skummelt å dele nyheten, for da er det ingen vei tilbake. Samtidig føles det godt.

«Jeg må legge bloggingen på hyllen en gang for alle og gå videre med nye planer og prosjekter. Tusen takk til alle dere som har fulgt meg gjennom oppturer og nedturer i løpet av disse seks fantastiske årene», skriver Nygård i innlegget.

Hun forsikrer følgerne sine om at hun fortsatt er til stede i sosiale medier, og håper de vil fortsette å følge henne der.

Podkasten hun har sammen med ektemannen Ulrik vil også fortsette som tidligere.

Seks år som «Piltofrue»

Julianne Nygård har siden hun startet i 2014 bygget opp en av landets største blogger, og hun har tidligere også vært med i TV 2-serien «Bloggerne» - der hun slapp følgerne sine enda tettere inn på hverdagen og livet som toppblogger.

Bloggnavnet «Pilotfrue» kommer av at ektemannen jobber som pilot. Duoen har vært gift siden 2016, og ble foreldre for første gang da sønnen Severin (2) kom til verden i 2018.

Snart utvides familien ytterligere, da Nygård går gravid med parets andre barn.

Nygård har siden mai vært fraværende fra bloggen, og overfor leserne skrev hun den gang i et innlegg at hun tok en pause. I innlegget skrev toppbloggeren blant annet dette:

«Jeg tar en pause fra bloggingen og jeg er usikker på om jeg noen gang kommer tilbake. Time will show.. Jeg har heldigvis full støtte i mitt valg fra Ulrik og ikke minst forståelse for at jeg ønsker å gjøre ting litt annerledes fremover».

Overfor TV 2 erkjenner hun at hun allerede da ønsket å legge ned bloggen, men at hun ville tenke seg ordentlig om før hun tok et såpass drastisk valg. Årsaken til at hun nå velger å slutte for godt er mangel på motivasjon til å blogge, sier hun.