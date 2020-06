Pils brygga med einerlog

Kva vel ein å drikke når nasjonalromantikken slår inn. Pils?

Det er kveld ved Hardangerfjorden. Eg er ferdig med dagens dont. Sola er i ferd med å gå ned. Eg skuar ut over fjorden. Forbi filleryene, vevd av mor mi, som heng til lufting på rekkverket.

Kråkene flyg sin vante veg inn i soleglad, mot Tysnes. Tankane vandrar, via korona, arbeidsliv, bunadar som krympar, nasjonalbudsjett som veks og framtida for nasjonen. Eg treng noko å leska meg på. Noko norsk.

Eg rotar i kjøleskåpet og finn meg ei:

Bygland, Ølgnassen

I glaset er ølet uklart, og minnar soleis om både heimebrygg og desse nymotens dobbelthumla indiaøla. Eg lika båe desse, og finn dermed denne temmeleg fristande. Skummet er tett og fint, men det hadde ikkje plaga meg om det var meir av det.

Lukta er klart søtare enn frå ein standardisert nordisk pilsner. Eg finn fersken, ferskenstein, sukkerbrød (kakebotn) og bork.

Smaken er langt fyldigare enn frå dei nemde standardiserte. Minnar på sett og vis om fruktsaft, eller juice som ungdommen gjerne kallar det. Ei slik miksa fruktsaft med litt forskjelleg. Litt eple, eit hint av appelsin, ei drue eller to, og på toppen av dette nok bitterhet til at det passar til mat, men ikkje så mykje at mor mi ville ha reagert.

Foto: Sammy Myklebust

Ei god øl, som er mindre pils og meir spanande enn det meste som vert kalla pils.

Nasjonalitet: Norsk

Tilgjengelig: Gode landhandlarar og spesialhandel

ABV: 4,7%

Volum: 0,33 l

Pris: Knappe 50-lappen

Literpris: Knappe tre 50-lappar

Ølet er brygga med einer/brakje/brisk/sprake

Ølgnassen er eit gamalt setesdalsuttrykk for ein som er særs glad i øl. Med andre ord slike som meg.

Kan det vere ei kopling mot krympande bunadar her?

Foto: Sammy Myklebust

