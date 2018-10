Pizzabudet reiste over 700 kilometer for å levere favorittpizzaen til døende mann

Den rørende historien deles av tusenvis på Facebook.

Noen ganger betyr et pizzastykke mer enn det - bare et pizzastykke.

Det er ekteparet Julie og Rich Morgans historie et godt eksempel på.

For 25 år siden bodde paret i Battle Creek i delstaten Michigan i USA, skriver Julie Morgan på Facebook. Og selv om tidene var tøffe den gangen, og Rich og Julies penger bare så vidt strakk til i hverdagen, feiret de to alltid lønningsdag med pizza fra den lokale pizzarestauranten Steve's Pizza.

«Vi har flyttet mange ganger siden da, men etter alle disse årene er den fortsatt gullstandarden, og vi har fortsatt ikke funnet noen bedre pizza. Rich kaller stadig andre pizzaer 'gode, men ikke som Steve's», skriver Julie Morgan i Facebook-posten, som hun delte tidligere denne uken.

Døende av kreft

Ekteparet hadde planlagt å feire Julies bursdag med en tur tilbake til Michigan og pizzarestauranten fra deres ungdom, da Rich i all hast måtte fraktes til akuttmottaket på intensivavdelingen. Etter fem dager der fikk de vite at Rich sin tapre kamp mot kreften nærmet seg slutten, og Rich ble sendt hjem for å tilbringe sin siste tid sammen med familie og venner.

HELTEN: Dalton Shaffer er den 18 år gamle helten i den rørende pizzahistorien.

Og uten at paret visste om det, ringte Julies far til Steve's Pizza og fortalte en av de ansatte, Dalton Shaffer, om situasjonen deres. Han håpet at restauranten kunne sende det hardt prøvede paret et kort eller en tekstmelding.

Men 18 år gamle Dalton nøyde seg ikke med å skrive et kort.

360 kilometer én vei

- Han sa: «Vel, hva slags pizza liker de?» forteller David Dalke, Julies far, til mlive.com.

Rich sin svigerfar understreket at paret nå bodde i Indianapolis i Indiana, over 360 kilometer unna og godt over tre timers kjøring én vei fra Battle Creek.

Det hører også til historien at Steve's Pizza ikke engang driver med hjemkjøring.

Det spilte ingen rolle for Shaffer, som sist lørdag slengte to pizzaer med pepperoni og sopp i bilen etter stengetid og la ut på den lange ferden. Klokka halv tre om natten ringte han på døra hjemme hos paret i Indianapolis og leverte pizzaene. Rich og Julie selv sov da pizzaene ble levert, men fikk nyte stykkene dagen etterpå.

«Den var like god som vi husker den», skriver Julie i Facebook-posten.

På jobb igjen neste morgen

Julies far ville gi pizzabudet penger for å overnatte på hotell, men det nektet Shaffer å ta imot. Han skulle nemlig på jobb igjen neste morgen, og dermed satte han seg inn i bilen og ga seg ut på den over tre timer lange veien hjem igjen.

- De kunne ikke tro at jeg ville gjøre det, sier Shaffer selv til avisa, og forteller at parets familiemedlemmer kom ut og klemte ham da han leverte pizzaene.

Til avisa sier han at han ikke gjorde det for oppmerksomhetens skyld, og at han ble overrasket da han så Julies innlegg på Facebook.

Selv fortalte han familien at han ba for dem, og at han ville be alle andre om å gjøre det samme gjennom den vanskelige tiden.

- «Takk» strekker ikke til

«Jeg er mer enn overveldet og ydmyk over denne genuint gode handlingen. Dalton har gitt vår familie så mye glede - og den beste pizzaen i verden - i en svært vanskelig tid. Et 'takk' strekker ikke til, men fra dypet av mitt hjerte - takk, Dalton fra Steve's Pizza i Battle Creek, for den utrolige pizzaleveringen midt på natten!» skriver Julie Morgan i sin post.

Den rørende gesten har ikke gått upåaktet hen: Facebook-posten har fått over 7.500 likes, mer enn 1.000 kommentarer, og er blitt delt nesten 4.000 ganger den siste uken.

- Han er en utrolig mann som har hjertet på den rette plassen. Gud, vi trenger flere mennesker som dette i verden, sier Julies far om pizzabudet.

Se hele Facebook-posten her:

