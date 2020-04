Plaget av nye tanker på en luksusøy bak Stortinget

Hvis de slipper kvinner inn i Norske Selskab (Norsken) så blir det sikkert plutselig en hel del dugnader og alle må rydde opp etter seg selv og ta masse ansvar for fellesskapet. Det blir jo ikke til å holde ut å være inne. I denne klubben.

Norske Selskab er nærmeste nabo til Stortinget i Akersgaten 19. Særlig avisen Dagens Næringsliv har nå i lang tid utvist en heroisk innsats for å avdekke at noen av deres fremste lesere er med i denne flere hundre år gamle selskapsklubben for herrer. Og at de fleste av dem motsetter seg å slippe inn kvinner.

Her er altså 1.200 menn i toppen av samfunnet som er medlem av et mausoleum av antikvariske holdninger. De som tror på likestilling, melder seg ut. De som fremdeles vil holde kvinner utenfor blir værende. Forslaget om å slippe inn kvinner er tvunget ned i skuffen. Medlemmer som snakker høyt om saken i pressen trues med eksklusjon. Det er foreslått at alle som vil slippe inn kvinner skal ekskluderes.

Dette må være veldig leit for de gjenværende i klubben. Hele poenget med å være på en øde luksusøy er jo gleden av de lukkede nettverk, egnet for politikk og personlig næringsutvikling, skjermet for innsyn i trygg avstand til fastlandet av holdninger i Norge.

Medlemmer skal være såkalte "gode nordmenn", som det heter i statuttene. Slik har det vært siden starten i København i 1772. Det er enkle regler. Kvinner ingen adgang. Members only. Forbud mot mobilbruk, iPad og billige klær. Ord og uttrykk er uforandret siden Ibsens tid. Lange sigarer. Dyr vin. En kunstsamling på veggene som får Nasjonalgalleriet til å blekne.

Det er sikkert ikke noe gøy å være på denne paradisøya når det lekker ut en masse opplysninger til den såkalte frie presse. Innsyn er skikkelig ekkelt. Pressen kan dra dit peppern gror, som trolig er et sted utenfor landets grenser der ingen gode nordmenn er, riktig nok på grunn av korona, men likevel.