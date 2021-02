Plastskjeene i Freia Påskeegg er borte: – Håper folk har forståelse

Mindre påskeplast.

I disse dager er Freias tradisjonsrike påskeegg på plass i butikkene. Nettavisens journalist falt for fristelsen mandag, og som egg flest skulle også dette inntas som en del av frokosten på hjemmekontoret tirsdag morgen, da noe var borte: Plastskjeene.

En kjapp kikk på undersiden av pakken kunne avsløre at denne var borte for godt:

– Vi ser at de skjeene gjerne bare blir brukt en gang - til å spise én pakke med påskeegg. De har ikke hatt så mye gjenbruksverdi, sier Eivind Hjermstad-Sollerud, Brand Manager for sesongvarer i Mondelez Norge, som eier Freia.

Skjeene har vært en del av pakken helt siden lanseringen i 1999. En skje her og en skje der har over tid blitt til en god del plastavfall:

– Vi ser at vi sparer miljøet for to tonn plast i året ved å fjerne disse fra påskeeggene, i tillegg til Oreo-eggene og snøballer som vi har til jul, sier Hjermstad-Sollerud til Nettavisen.

Les også: Hjemløse hunder dukker opp med farget pels – ingen vet hvorfor

Skjeene ble fjernet allerede i forbindelse med snøballene i julen som var, og Mondelez fikk noen henvendelser da også, men det er først nå at tilbakemeldingene strømmer på:

– Påskeeggene er jo enda mer populære enn snøballene. Så vi ser nå at det er mange som plukker opp at skjeene er borte nå, sier Hjermstad-Sollerud.

– Har dere fått mange reaksjoner?

– Ja, vi har fått en del, men når vi forklarer at det er vårt lille bidrag til å fjerne engangsplast fra hverdagen til folk, da er de aller fleste veldig positive til det.

Les mer Her «gråter» katten «Fu Fu» inn i overvåkingskameraet etter å ha blitt forlatt hjemme alene

– Så i utgangspunktet er folk kritiske når de tar kontakt, og lurer på hva som har skjedd?

– Ja, de lurer på hvorfor skjeene er blitt av, fordi det er ikke alle som har lest på pakken slik du gjorde. De tror skjeene mangler.

Vi er kanskje flere som husker barnlige gleder som å spise påskeegg i friminuttet, men uten umiddelbar tilgang i klasserommet til egnede skjeer andre enn de som fulgte med i pakken. På spørsmål om det nye «problemet», og om hvordan både unge og eldre nå skal løse det, svarer Hjermstad-Sollerud følgende:

– Jeg ser den. Dette er jo en avveining. I sånne situasjoner kan det jo bli litt kinkig, men vi oppfordrer bare folk til å være kreative og komme på andre løsninger. Vi ser på det som viktigere at vi er med på å redusere engangsplastforbruket, selv om vi anerkjenner at det i noen sammenhenger kan skape utfordringer for folk, men vi håper at folk har forståelse for miljøhensynet.

Les også: Trillinger fanget opp av babymonitor mens de snakker til et potensielt spøkelse

Hjermstad-Sollerud frykter ikke at salget vil gå ned som følge av at skjeene nå er borte:

– Nei, det tror vi ikke. Vi tror folk ser bakgrunnen for hvorfor vi gjør dette. Plast er en stor miljøutfordring. Vi så ingen tendenser til en nedgang i salget med snøballene i fjor. Da solgte vi mer enn året før der igjen, avslutter Hjermstad-Sollerud.

Til opplysning: Nettavisens journalist hadde en ordinær teskje til rådighet på hjemmekontoret. Den er av relativt vanlig teskjestørrelse, og var noe bred for det forholdsvis lille påskeegget, men gjorde absolutt susen denne gangen.

Reklame Dette trenger du til isfiske