Politiet kunne spart flere hundre millioner kroner og over et år med etterforskning ved med en gang å spørre de 99 prosent av oss, det norske folk, som meget tidlig vil jeg si, var ganske sikker på hvem som er hovedmistenkt for drapet på Lørenskog.

Nå er riktignok hovedmistenkte i en lønnsklasse som kunne finne på å ha butler, og særlig eldre lesere av mye krim, vil spontant finne på å mistenke tjenerskapet, men jeg vil si at i vår moderne verden blir det litt tynt.

Når noen dessuten finner på slike ting som løsepenger i bitcoin, må man jo tenke utenfor boksen. Dermed pekte sporene mot nådeløse gorillaer fra for eksempel Balkan, trolig ledet av en såkalte mesterhjerne uten nevneverdig med skrupler, men etter at vi, folket, har snakket mye sammen, så var også dette litt for fantastisk.

Politiet kunne jo, siden de åpenbart var i stuss, ringt hvem som helst av oss, det norske folk, og spurt om råd. Vi, det norske folk, ville da straks ha gitt et soleklart råd om å arrestere ektemannen. Det er ingenting å lure på, ville vi sagt. Elementært min kjære Watson. Slike ting, ville vi sagt. Takk som spør, ville vi sagt, skråsikkert og velvillig.

Jeg, for min del, vil skyte inn at jeg en kort periode hadde en tese om at kona hadde fingert sin egen forsvinning og satt i en fluktstol på stranden med en drink i hånden og et fett smil om munnen i et skatteparadis i tropiske strøk. Hun kan ha vært drittlei av gubben. Hun kan jo ha vært det. Å bli drittlei av gubben kan jo skje den beste. Når politiet ikke ringte meg for å lytte til denne teorien, vil jeg nå si at det er greit. Jeg er ikke fornærmet eller noe. Jeg vil bare si at man kan komme veldig langt ved å ha de riktige fordommene i Norge. Lytt til en god fordom de også. Let etter gode fordommer, der de er å finne, hos oss, det norske folk. Det kan spare deg for mange millioner kroner.