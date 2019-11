Politiet måtte tilkalles på Funkygine-fest: – Ble rasende

Det gikk hett for seg da Jørgine skulle feire sin 30-årsdag.

I dagens episode av «Funkyfam» på TV 2 får seerne bli med inn i Jørgine «Funkygine» Massa Vasstrands 30-årslag.

Festen foregår på et innleid lokale i Jessheim, hvor Jørgine bor med sin familie. Med taler og sang later det til å bli en nydelig feiring under sommersolen.

BRUTT BURSDAGSIDYLL: Bursdagsfesten for Jørgine «Funkygine» Massa Vasstrand var idyllisk - helt til politiet dukket opp og truet med å kaste ut en særs viktig gjest. Foto: TV 2

Ville fjerne Jørgines bror

Feiringen, hvor familie og venner av Jørgine deltar, skulle bli av det lystige slaget, men det hele tar en uventet vending da politiet blir tilkalt.

KOM MED ADVARSEL: Politiet på Jessheim dukket opp, og Jørgine tok en alvorprat med politikonstablene.

Silas, bror til Jørgine, hadde nemlig litt medbragt drikke stående utenfor. Han gikk ut for å ta en slurk, for så å kaste boksen, men opptrinnet ble observert av en ansatt i lokalet - som ringte politiet.

– Det var et privat selskap og det lokalet som leide ut har denne alkoholloven å forholde seg til. Det ble drukket ute, altså det ble tatt med alkoholholdig drikke ut, så de ringte politiet, og til en forandring så kom de, forklarer Trude Vasstrand til Nettavisen om hendelsen.

Det hele utarter seg, for på ett punkt ligger det an til at Silas må forlate festen på grunn av hendelsen.

– Ble rasende

Da går det en kule varmt for den velkjente trenings-influenceren.

– Da ble jeg rasende, fordi da skal de kaste ut brødrene mine fra min egen 30-årsdag. Så da står jeg med henda i siden og blir ganske hissig, forteller Jørgine til Nettavisen.

Likevel er det Jørgine som tar ansvar. Hun forteller politiet at hun skal informere hele selskapet om at det ikke er lov å drikke ute og at de skal ta politiets advarsel til etterretning.

MÅTTE ADVARE GJESTENE: Jørgine måtte opp på bordet og fortelle at det ikke var lov å ta med drikke ut og at medbragt drikke ikke var lov. Foto: TV 2

– Humoristisk

Ifølge tvillingene, Silas og Emil, var det Trude og Jørgine som reagerte sterkest på at de skulle fjernes av politiet.

– Det ble kaotisk med fullt uniformerte politimenn som kom inn, og ingen skjønte jo noen ting, men det var mest humoristisk, forteller Trude Vasstrand.

Hun opplyser om at politimennene forholdt seg rolige og bare var hyggelige, tross omstendighetene.

UFORGLEMMELIG KVELD: Tross alt dramaet ble det til slutt en bursdag Jørgine og hele gjengen i «Funkyfam» sent vil glemme. Foto: TV 2

At dette påvirket festen i nevneverdig stor grad, så det ikke ut til.

– Det var en liten periode av festen, så folk gikk tilbake til å kose seg etterpå, betrygger lillebror Noah Vasstrand.

Senere har Jørgine omtalt bursdagsfesten slik på Instagram:

– Det ble den beste bursdagsfesten noensinne!, skrev hun til tross for det noe dramatiske opptrinnet.