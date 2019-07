Politimann funnet skyldig. Slipper straff

- Det føles som om de passer på sine egne, sier Anne Brith Davidsen til Nettavisen.

Tidligere i år, på selveste kvinnedagen, ga Anne Brith Davidsen ut boken «Kvinner som hater Kvinner». Boken skapte rabalder, blant annet for skildringen av en politimann som ifølge Davidsen har begått alvorlige tjenestefeil.

I ettertid har saken har vært etterforsket av Spesialenheten for politisaker, som nå har konkludert med at mannen har begått en tjenestefeil, skriver Dagens Næringsliv.

Lovbruddet har en strafferamme på bot eller fengsel i inntil to år, men Spesialenheten har besluttet å gi tjenestemannen påtaleunnlatelse, opplyser assisterende sjef Guro Glærum Kleppe ved Spesialenheten for politisaker til avisen.

Får ingen straff

Påtaleunnlatelse betyr at det er konstatert skyld, men at det ikke tas ut tiltale.

- Siktede har klaget og bedt om at saken sendes retten dersom vedtaket ikke omgjøres. Klagen ble mottatt 1. juli 2019 og er foreløpig ikke behandlet, sier Kleppe.

Politimannen er tilfreds med at Spesialenheten har lagt hans versjon til grunn, opplyser Espen Henrik Johansen i Advokatfirmaet Djerv, som er politimannens advokat.

- Vi noterer at Spesialenheten mener han på ett punkt har opptrådt kritikkverdig. Det er vi enige i, men vi er uenig i påtaleunnlatelsen, og derfor er denne påklaget. Vi avventer klagebehandlingen og forventer at påtaleunnlatelsen frafalles, sier Johansen.

Uenig i politiets valg

Davidsen forteller til Nettavisen at hun stiller seg uforstående til politiets avgjørelse.

- I dommen skriver Spesialenheten at dette er gjort med viten og vilje, og at det er nok bevis til å ta ut tiltale. Derfor stiller jeg meg uforståelig til at det ikke ble tatt ut tiltale og han ikke blir straffet, sier Davidsen til Nettavisen.

Davidsen uttrykker stor skuffelse over politiarbeidet, og retter sterk kritikk til arbeidet som er blitt gjort.

- Politiet er blant de instansene som vi nordmenn stoler på. Nå har en politimann blitt funnet skyldig, men slipper likevel straff, og da føles det som om de passer på sine egne, sier hun.

Ble stevnet for retten

Boken, som er et slags oppgjør mot netthetsen den 42 år gamle firebarnsmoren har opplevd de siste årene, er blitt tatt imot med både applaus og kritikk.

I mars mottok forlaget til boken, Panta, et krav om umiddelbar stansing og tilbakekallelse av boken. Den gang stilte forelegger Alexander Elguren seg uforstående til kravet.

- Panta forlag vil ikke føye seg etter dette. Boken kommer ikke til å stoppes. Men det er en skummel samfunnsutvikling at vi stadig oftere ser at bøker blir forsøkt stoppet av enkeltpersoner som ikke liker det som står i bøkene, sa Alexander Elguren til Nettavisen, og fortsatte:

- I dette tilfellet handler det om rystende avsløringer med offentlig interesse som viser hvordan folk i politiet og andre maktorganer har oppført seg. At slike beretninger blir forsøkt stoppet, er en farlig utvikling vi vil kjempe i mot. I denne kampen finnes det ikke kompromiss.

I slutten av mars ble det kjent at Davidsen og Panta forlag ble stevnet for retten. Det bekrefter Davisens advokat, Tony A. Vangen i Advokatfirmaet Elden, i en pressemelding.

- Dette er uhørt i norsk forlagshistorie. Vi kan ikke ha det slik i Norge at bøker blir tatt til retten fordi det er noen som ikke liker dem. Det frie ord og retten til å fortelle sin historie er grunnleggende verdier i vårt samfunn. Vi er trygge på å være innenfor loven, sa forlegger Alexander Elgurén om saken.