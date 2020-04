Pollensesong: Dette må du vite om pollen

Hva er pollen og hvilke pollentyper kan du reagere på?

Det er vår, og på denne tiden av året blomstrer både trær og blomster. Dette betyr trøbbel for en god del av oss.

I overkant av 20 prosent av befolkningen, som tilsvarer omtrent én million nordmenn, har mer eller mindre alvorlig pollenallergi i Norge, ifølge Norges Astma- og Allergiforbund (NAAF).

Pollensesongen har inntruffet samtidig som spredningen av koronaviruset har eksplodert, og det skaper en del ekstra utfordringer mange fordi symptomene lett kan forveksles.

- Vi ser at en del av symptomer på forkjølelse og allergi ligner på hverandre, sier seniorrådgiver Anna Bistrup i Astma- og allergiforbundet (NAAF) til Nettavisen.

For mange betyr våren uansett ukevis med svie og kløe i øynene, rennende nese og tretthet.

Men hva er pollen og hvilke pollentyper kan du reagere på?

Hva er pollen?

Pollen er små, gulfargede partikler som frigis fra blomster og spres gjennom luften med vind eller insekter for å bestøve planter av samme art.

- Mange tror de kan se når det er mye pollen ute, fordi de kan se gult støv på utemøblene. Men det er bare pollenkorn/støv fra gran og furu som vi kan se, fordi kornene er såpass store, og faktisk tre til fire ganger større enn bjørkepollen, forklarer Inger Rudnes, helsefaglig rådgiver i NAAF.

Hun forteller at pollen fra gran og furu ikke gir pollenallergi, men du kan likevel få irriterte luftveier av det.

Slik er pollensesongen

Pollen er væravhengig, og det er allerede spredning med or og hassel i Sør- og Øst-Norge og deler av Vestlandet.

- Pollensesongen i store deler av landet starter med spredning av pollen fra tresortene or, hassel og Salix (selje, vier og pil) og bjørk, før pollen fra gress og burot spres, forklarer Rudnes.

Alle som beveger seg utendørs puster inn pollen og får det ned i luftveiene. Det fester seg også til både hud, år og øyne.

«For mange er dette uproblematisk, men hos den stadig økende andelen mennesker med pollenallergi vil immunforsvaret i slimhinnene aktiveres, og det oppstår en betennelsesreaksjon i nese og/eller øynene», skriver NAAF på sine nettsider.

KALENDER: Denne oversikten viser når du kan forvente å oppleve spredning av pollen Foto: Norges Astma og Allergiforbund

Sol gir mer spredning

På kysten og høyfjellet er det mindre pollen enn på innlandet, og derfor vil du som pollenallergiker oppleve at du blir bedre av å komme deg ut mot havet eller opp i høyden.

Likevel trenger du ikke rømme hjemstedet om det blir regn og vind.

- Det er når det er sol og varmt at spredningen er verst, men det er vinden som sørger for mesteparten av spredningen. Blir det vind og regn spres det ikke i like stor grad, sier Rudnes.

Gress- og burotpollen spres over avstander på noen hundre meter, i motsetning til trepollen som kan spre seg over flere mil, ifølge NAAF.

SYNDERE I VÅRSOL: Nærbilde av ulike pollenkorn. Foto: Wikimedia Commons

Pollenkalenderen

Sør-Norge: Or, hassel og Salix er vanligst i mars og april, og i april og mai kan du også reagere på bjørk. I sommermånedene juni og juli er gress verst for allergikere, mens burot kommer i juli og august.

Øst-Norge: Or, hassel, Salix og bjørk er vanligst i vårmånedene mars, april og mai. Gress og burot kommer først i sommermånedene.

Fjellet i Sør-Norge: Bjørk og Salix kan du reagere på fra og med mai, og gress fra juni av.

Vest-Norge: Or og hassel kan komme allerede i februar og mars, mens Salix og bjørk først blir et problem for allergikere i april-juni. Gress og burot blir først i sommermånedene.

Midt-Norge: Or og hassel i mars og april, Salix og bjørk i perioden april-juni, mens gress og burot kommer i sommermånedene.

Nord-Norge: Her er det kun bjørk, Salix og gress du kan reagere på i løpet av perioden mai til august.