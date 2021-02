Pollensesongen starter tidlig: - Allergikere bør starte medisineringen sin nå

Allerede nå starter pollensesongen og det forventes at denne er av det kraftige slaget.

På grunn av en kald januar starter pollenspredningen senere enn i fjor. Men nå er den her og det betyr at over en million nordmenn burde begynne med medisinen.

- Vi ser at modningen, særlig i Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal, har kommet såpass langt at pollenspredningen vil starte i løpet av en svært kort tid, skriver Hallvard Ramfjord, Norges astma- og allergiforbunds (NAAF) pollenanalytiker i en pressemelding torsdag.

Det er meldt nedbør i disse områdene de kommende dagene, så allergikere kjenner nok ikke mye til det de nærmeste dagene, men det er fortsatt anbefalt å starte med medisinen.

Hardere sesong enn i fjor

Det forventes at sesongen starter med spredning ved kysten på Vestlandet, rett før det fortsetter på Sørlandet og i Midt-Norge.

Først og fremst er det or- og hasselpollen spredningen som er først ut. Førstnevnte forekommer som oftest i Trøndelag og på kysten i vest. Samtidig er det hasselpollen som er mest aktuelt for Østlandet og Oslo.

Varigheten for spredning av or- og hasselpollen er normalt tre til fire uker.

Pollensesongen i fjor var ikke like kraftig som vanlig og det kan bety at årets sesong blir hardere enn den tidligere sesongen. Statistisk sett vet man at to så rolige sesonger ikke kommer etter hverandre.

Norske allergikere burde derfor forberede seg på en sesong som i hvert fall er like ille som vanlig, hvis ikke mer.

