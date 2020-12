Pornhub fjernet 80 prosent av all porno på nettsiden

Antall videoer har gått fra rundt til 13 millioner til rundt 2,9 millioner etter at nettstedet slettet innholdet i kjølvannet av kritikk,

NEW YORK (Nettavisen): Den populære pornonettsiden Pornhub ble tvunget til å slette 80 prosent av innholdet.

Har slettet rundt 10 millioner videoer

Ifølge Daily Mail har den kanadiske nettsiden nå slettet nærmere 10 millioner pornografiske videoer på sin nettside.

Det skjer i kjølvannet av kritikken nettsiden fikk etter en avsløring fra New York Times, som viste at nettsiden var infisert med videoer av barn og seksuelle overgrep.

Antall videoer på Pornhub har gått ned fra rundt 13 millioner til rundt 2,9 millioner etter at de slettet innhold. Innholdet som ble slettet kom fra personer som ikke var offisielle bidragsytere, eller var en del av deres Model Program initiative, skriver avisen.

Tidligere kunne hvem som helst laste opp videoer til plattformen. Etter omtalen i New York Times forrige uke, trakk også både Visa og Mastercard bryter med plattformen.

Pornhub har gjort flere endringer

Pornhub har nå gjort flere nye endringer for å forhindre ulovlig materiale. De har blant annet fjernet muligheten for å laste ned videoer fra plattformen.

I tillegg vil det fra nå av bare være mulig for verifiserte brukere å laste opp innhold. Gjennom det de kaller en «fingerprint techonolgy», skal de kunne merke videoer på en måte som gjør at de kan unngå at videoer som tidligere har blitt fjernet, blir lastet opp igjen.

I april i år leide Pornhub også inn eksperter som skulle hjelpe dem med å finne metoder som skal eliminere alt ulovlig innhold på sidene.

