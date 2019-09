Pornhub lanserer «miljøvennlig» porno

Skitten porno skal være med på å gjøre verden renere.

Pornogiganten Pornhub har gjort det igjen. Gang på gang setter de i gang engasjerende prosjekter som skaper furore og oppmerksomhet, og selvsagt også skaper overskrifter i media.

Denne gangen er det den korte pornofilmen «The Dirtiest Porn Ever», med det kjente porno-paret LeoLulu som vekker oppsikt.

Paret har nemlig sex på en av verdens mest forurensede strender, dekket av plastavfall.

En «sensurert» versjon av videoen, med fokus på miljøaspektet, ligger også tilgjengelig på Youtube. Skal du imidlertid se mer av pornofilmen, må du oppsøke Pornhubs egne sider.

Hensikten med videoen er å gjøre publikum bevisst på den økende plast-forurensningen av havet. For hver gang noen ser hele videoen vil Pornhub også donere et mindre beløp til den veldedige organisasjonen Ocean Polymers.

- I dag er det 12,7 millioner tonn med plast i havet, og det som er ennå mer sjokkerende er at vitenskapsfolk tror at det om 30 år vil være mer plastikk enn fisk i havet. Vi er skitne her hos Pornhub, men det betyr ikke at havene skal være det, sier Corey Price fra Pornhub til Ekstra Bladet.

Også Heather Wigglesworth fra Ocean Polymers er begeistret over samarbeidet.

- Pornhub er et selskap som når godt ut til en bred demografisk gruppe, så det er en veldig effektiv plattform for å skape oppmerksomhet rundt denne krisen. Det hadde vært kult om flere store firmaer ville ta det samme ansvaret, sier hun til den danske avisa.