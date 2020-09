Pornoskuespiller Ron Jeremy siktet for 20 nye voldtekter og overgrep

Den amerikanske pornoskuespilleren Ron Jeremy ble mandag siktet for 20 nye tilfeller av voldtekt eller overgrep mot tolv kvinner og ei tenåringsjente.

Siktelsen kommer to måneder etter at 67-åringen ble siktet for voldtekt av tre kvinner og for seksuelt overgrep av en fjerde i juni.

Jeremy, som holdes mot en kausjon på 6,6 millioner doller, tilsvarende 57,4 millioner kroner, har vært fengslet siden den gang.

I den øverste domstolen i Los Angeles sa han seg uskyldig i samtlige anklager.

Ron Jeremy har vært en av de mest kjente skuespillerne i pornobransjen siden 1970-tallet. Her avbildet i 2008. Foto: NTB Scanpix

Etter de første siktelsene i juni ba etterforskere hos politiet i Los Angeles om at mulige ofre skulle melde seg, noe som ga en rekke henvendelser i dagene etter.

De nye anklagene spenner fra 2004 til januar i år. Da skal han ha overgrepet seg på en 21 år gammel kvinne utenfor en forretning i Hollywood.

Ronald Jeremy Hyatt, som er hans fulle navn, kan vente seg en straff på inntil 250 år i fengsel dersom han blir dømt for alle anklagene.

Jeremy, som gikk under kallenavnet «The Hedgehog», pinnsvinet, har vært en av de mest kjente skuespillerne i pornobransjen siden 1970-tallet.

